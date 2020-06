June 25, 2020 16:30 ET

MONTRÉAL, 25 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. («Mason Graphite» ou la «Société») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Jean L’Heureux, ing., M. Ing., à titre de chef de l’exploitation de la Société, avec effet immédiat.



Depuis l'obtention de son diplôme en 1993, M. L'Heureux a passé la majeure partie de sa carrière dans l'industrie du graphite naturel, d'abord chez Imerys et depuis 2013, au sein de la Société, où il a été en charge de toutes les questions techniques des première et deuxième transformations (exploration, développement de processus, études techniques et opérations). Il est diplômé de l'Université Laval (Québec) en génie métallurgique. Il a également complété une maîtrise en gestion du génie à l'Université de Sherbrooke.

M. Paul R. Carmel, président du conseil d'administration et chef de la direction par intérim de Mason Graphite, a déclaré: «Au nom du conseil d'administration, je suis très heureux d'annoncer la nomination de Jean au poste de chef de l'exploitation. Mason Graphite est privilégiée d’avoir un cadre possédant le niveau d’expérience de Jean dans l’industrie du graphite pour mener la Société dans sa prochaine phase de croissance.

À propos de Mason Graphite

Mason Graphite est une compagnie canadienne dédiée à la production et à la transformation de graphite naturel. Sa stratégie de croissance comprend le développement de produits à valeur ajoutée, notamment destinés aux technologies vertes, dont l’électrification des transports. Elle détient également 100 % des droits du gisement de graphite naturel du Lac Guéret, l’un des plus riches au monde. La Société est dirigée par une équipe expérimentée comptant plusieurs décennies d’expérience cumulée dans le graphite, notamment au niveau de la production, de la vente ainsi que de la recherche et du développement.

Pour plus d'information : www.masongraphite.com

Ana Rodrigues, à info@masongraphite.com ou au +1 514 289 3580

Siège social: 3030, boulevard Le Carrefour, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P5

