Communiqué de presse – Paris le 26/06/2020

Bouygues Telecom a signé un protocole d’exclusivité avec le Crédit Mutuel pour l’acquisition de l’opérateur alternatif Euro-Information Telecom et la conclusion d’un partenariat de distribution

Paris, 26 juin 2020 - Bouygues Telecom annonce avoir signé un protocole d’exclusivité avec Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel, en vue :

-d’acquérir 100 % du capital de sa filiale Euro-Information Telecom (EIT), 1er opérateur alternatif du marché;

-et de conclure un partenariat de distribution exclusif associant le Crédit Mutuel1, le CIC et Bouygues Telecom.



Cette opération, qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de Bouygues Telecom, lui permettrait de renforcer son parc de plus de 2 millions de clients et d'élargir son réseau de distribution grâce à plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC, et à leurs 30 000 conseillers de clientèle.

Dans un contexte où le secteur des télécoms connaît de fortes évolutions technologiques, ce partenariat stratégique permettrait à EIT de poursuivre le développement de son activité en s’appuyant sur des valeurs communes aux deux partenaires : qualité de service, proximité client et respect des collaborateurs.

Le prix d’acquisition comprend une part fixe de 530 millions d’euros payable au closing et une part complémentaire comprise entre 140 et 325 millions d’euros, conditionnée à l’atteinte de critères de performance économique et payable sur plusieurs années.

L’opération devrait être finalisée d’ici la fin d’année 2020 sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires, notamment auprès de l’Autorité française de la Concurrence, et reste soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel.

Richard Viel, Directeur Général de Bouygues Telecom, déclare : « Bouygues Telecom se réjouit de cette opération et de ce projet de partenariat avec le Crédit Mutuel, ce grand groupe bancaire français avec lequel nous partageons les mêmes valeurs humaines et d’attention au client. Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourrait accroître sa base de clients et renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres aux caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC, réparties sur tout le territoire. »

Daniel Baal, Directeur Général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et Frantz Rublé, Président d’Euro-Information, société technologique du Crédit Mutuel, déclarent : « Le Crédit Mutuel, le CIC et Euro-information sont heureux de nouer un partenariat stratégique avec Bouygues Telecom. Comme le Crédit Mutuel, Bouygues Telecom place l’innovation et l’engagement de ses collaborateurs au cœur de sa stratégie. Avec cet accord, les réseaux Crédit Mutuel et CIC poursuivront leur développement dans la téléphonie, en associant le meilleur de la technologie et de la relation client. »

Avertissement :

L’opération d’acquisition d’EIT a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014). Responsable de la notification : Arnauld van Eeckhout, Secrétaire Général.

À propos de Bouygues Telecom

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 22 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d’entreprise.

#OnEstFaitPourEtreEnsemble

À propos d’Euro-Information, société du groupe Crédit Mutuel

Euro-Information est la société technologique du groupe Crédit Mutuel. Euro-Information gère le système d’information de 16 fédérations1 du Crédit Mutuel ainsi que du CIC et de l’ensemble des filiales exerçant des métiers financiers, d’assurance, d’immobilier, de crédits à la consommation, de banque privée, de financement, de téléphonie et technologiques.

Regroupant près de 3 600 collaborateurs, Euro-Information propose le meilleur de la technologie aux collaborateurs, sociétaires et clients associé à un haut niveau de sécurité et de protection des données personnelles. Euro-Information maitrise en interne toutes les technologies et réalise les développements nécessaires au service des entités du groupe Crédit Mutuel1.

Plus d’information sur e-i.com et creditmutuel.fr









1 Crédit Mutuel Alliance Fédérale (fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort de France)), Crédit Mutuel Nord Europe (Lille) Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie (Laval) et de Crédit Mutuel Océan (La Roche-sur-Yon)







