ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2020 klo 9.45

Zoetiksen tuotteiden jakelu Orionin kautta Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa päättyy vuoden 2020 jälkeen

Zoetis on ilmoittanut, että yhtiö perustaa omat myynti- ja markkinointitoiminnot Tanskaan, Norjaan ja Ruotsiin. Tämän seurauksena Orion-konserniin kuuluva Orion Eläinlääkkeet lopettaa Zoetiksen tuotteiden myynnin ja jakelun näissä maissa 31.12.2020 jälkeen.

Zoetiksen tuoteportfolio on ollut osa Orion Eläinlääkkeiden myyntiä, markkinointia ja jakelua Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 20 vuoden ajan. Vuonna 2019 Zoetis-tuoteportfolion myynti Orionille Skandinaviassa oli noin 25 miljoonaa euroa. Tuoteportfolion vaikutus Orion-konsernin liikevoittoon ei ollut olennainen.

”Haluamme kiittää Zoetista pitkästä ja vahvasta yhteistyöstä ja heidän panoksestaan yhteisen menestyksemme eteen Skandinaviassa. Orion Eläinlääkkeet on vuosien saatossa kehittänyt ja rakentanut vahvan läsnäolon näille markkinoille. Nyt meillä on ainutlaatuinen tilaisuus houkutella uusia partnereita, sisäänlisensoitavia tuotteita ja uusia tuoterekisteröintejä hyödyntämään vahvaa infrastruktuuriamme ja osaamistamme Skandinavian markkinoilla. Jatkamme ponnisteluja Orion Eläinlääkkeiden kasvattamiseksi myös uusilla alkuperälääkkeillä, joita meillä on rekisteröintivaiheessa Yhdysvalloissa (FDA) ja EU:ssa”, toteaa Orion Eläinlääkkeet –yksikön johtaja Niclas Lindstedt.





Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet, suomalaisen tautiperimän harvinaissairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2019 oli 1 051 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 300 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.