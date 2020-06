COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Voisins Le Bretonneux, le 25 juin 2020

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2019

___________________________________________________________________

OREGE annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel de l'exercice 2019.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.orege.com, sur l'onglet "Finance ".

A propos d’ORÈGE :

Orège est une société « cleantech » à dimension internationale, spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles. Filiale du groupe Eren Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne. La société est également partenaire d’Itochu Machine-Technos Corp au Japon.

Orège est cotée sur le Marché réglementé d’Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 ISIN FR0010609206 - OREGE.

http:// www.orege.com

Contact Orège : Information financière – George Gonsalves

George.gonsalves@orege.com - mob : +33 6 08 03 50 72





