Nanterre (France), le 26 juin 2020

ASSEMBLEE GENERALE DE FAURECIA

RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE TROIS ADMINISTRATEURS

ET DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lors de l’Assemblée Générale de Faurecia, qui s’est tenue aujourd’hui à huis clos sous la présidence de Michel de Rosen, l’ensemble des résolutions présentées a été adopté.

L’Assemblée Générale a notamment approuvé le renouvellement des mandats d’administrateur d’Odile Desforges, de Linda Hasenfratz, d’Olivia Larmaraud et de Michel de Rosen pour une nouvelle période de quatre ans. En conséquence, le renouvellement du mandat de Michel de Rosen en qualité de Président du Conseil d’administration, décidé par le Conseil, pour la durée de son mandat d’administrateur, a pris effet à l’issue de l’Assemblée.

Au cours de cette Assemblée Générale, Patrick Koller, Directeur général, est revenu sur la stratégie de transformation de Faurecia et les résultats enregistrés en 2019. Il a également présenté aux actionnaires les trois priorités actuelles du Groupe pour traverser la crise liée à la Covid-19 : le redémarrage des activités en toute sécurité ; la protection de la trésorerie et le maintien d’une structure financière saine ; l’accroissement de la résilience du Groupe et l’abaissement du point mort de ses opérations qui lui permettront de faire face à la crise actuelle et de profiter d’une reprise prévue dès 2021.



Enfin, Patrick Koller a évoqué les évolutions attendues du chiffre d’affaires du Groupe sur la première partie de l’année, particulièrement affectée par la Covid-19. Après un premier trimestre en recul de 19,7 %1, le deuxième trimestre sera le plus impacté de l’année avec une baisse attendue de l’ordre de 50 %1, le point bas ayant été atteint au mois d’avril, fortement pénalisé par les confinements en Europe et en Amérique du Nord alors que la Chine était seulement au début de son redressement. Ainsi, les ventes sur l’ensemble du semestre pourraient afficher un recul de l’ordre de 35 %1 (par rapport à un chiffre d’affaires de 8 972 millions d’euros réalisé au premier semestre 2019).

A l’occasion de la prochaine publication des résultats du premier semestre le lundi 27 juillet, Faurecia indiquera ses perspectives pour le second semestre.

Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration de Faurecia, a déclaré : « Je tiens à remercier chaleureusement les actionnaires pour la confiance qu’ils ont renouvelée ce jour aux dirigeants du Groupe. Grâce à ses fondamentaux solides et à ses actions fortes de résilience, Faurecia entend poursuivre sa stratégie de transformation et traverser cette crise sans précédent avec détermination et agilité. »

La présentation diffusée lors de cette Assemblée Générale, ainsi que les résultats des votes des résolutions, sont disponibles sur le site internet de Faurecia : www.faurecia.com

Prochains événements :

27 juillet 2020 : annonce des résultats du S1 2020 (avant ouverture des marchés)

23 octobre 2020 : annonce des ventes du T3 2020 (avant ouverture des marchés)

Contacts

Presse

Eric FOHLEN-WEILL

Corporate Communications Director

Tel : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com





Analystes/Investisseurs

Marc MAILLET

Head of Investor Relations

Tel : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com



Anne-Sophie JUGEAN

Deputy Head of Investor Relations

Tel : +33 (0)1 72 36 71 31

annesophie.jugean@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec près de 300 sites dont 37 centres de R&D et 115 500 collaborateurs répartis dans 37 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activité : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Faurecia a orienté sa stratégie technologique sur l’offre de solutions pour le cockpit du futur (« Cockpit of the Future ») et la mobilité durable (« Sustainable Mobility »). En 2019, le Groupe a réalisé 17,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC Next 20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com









1 A taux de change et périmètre constants



















