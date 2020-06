Som tidligere meldt ud i forbindelse med publicering af selskabets årsrapport for 2017 (se First North meddelelse nr. 96, dateret 2. marts 2018) har bestyrelsen nu etableret et aktiewarrants incitament program som led i at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og dermed sikre den fremtidige vækst. Der udstedes warrants for op til nominelt DKK 52.500 jf. bemyndigelsen i selskabets vedtægter § 3.10.

Udnyttelseskursen er DKK 5,35 per aktiewarrant, svarende til slutkursen for Wirteks aktier på handelsdagen 25. juni 2020.

Aktiewarrants optjenes af medarbejderne i 3 optjeningsperioder:

1. maj 2020 – 30. april 2021 1 maj 2021 – 30. april 2022 1. maj 2022 – 30. april 2023

betinget af fortsat ansættelse i de pågældende optjeningsperioder.

Udnyttelsen kan tidligst finde sted i perioden 1. maj 2023 – 15. maj 2023 og samme periode de efterfølgende 5 år frem til og med 2028.

Der resterer herefter nominelt DKK 0 af bestyrelsens bemyndigelse til at udstede aktiewarrants.

Om Wirtek A/S

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus med indgående kendskab til outsourcing af softwareudvikling og produkttest. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder.

