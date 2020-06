TORONTO, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale indirecte en propriété exclusive de BlackRock, Inc. (NYSE : BLK), a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre les organismes de placement collectif suivants (individuellement, un « Fonds en dissolution »).



Fonds en dissolution Portefeuille obligataire BlackRock Portefeuille prudent BlackRock Portefeuille modéré BlackRock Portefeuille équilibré BlackRock Portefeuille de croissance BlackRock Portefeuille de croissance maximale BlackRock Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock

La décision de dissoudre les Fonds a été prise par BlackRock Canada dans le cadre d’un processus continu visant à revoir sa gamme de produits et à s’assurer qu’elle s’adapte à l’évolution des besoins de ses clients. Chaque Fonds en dissolution devrait être dissous le 4 septembre 2020 ou vers cette date (la « date de dissolution »).

Avec prise d’effet à la clôture du marché aujourd’hui, les parts de chaque Fonds en dissolution ne seront plus offertes à la souscription, y compris la souscription de parts par l’intermédiaire d’un programme de souscription préautorisée.

Comme il est indiqué, la prise d’effet de la dissolution de chaque Fonds en dissolution devrait avoir lieu le 4 septembre 2020 ou vers cette date. Toutes les parts qui n’auront pas été rachetées avant la fermeture d’un Fonds en dissolution seront automatiquement rachetées à ce moment-là à la valeur liquidative par part du Fonds en dissolution. Si vous détenez encore une position dans un Fonds en dissolution à 16 h 00 (HNE) à la date de dissolution, votre position sera liquidée et le produit sera déposé dans votre compte.

La distribution mensuelle qui devait être versée par le Portefeuille obligataire BlackRock et le Portefeuille diversifié à revenu mensuel BlackRock le 1er septembre 2020 sera annulée en raison de la dissolution de ces Fonds.

Au besoin, une distribution finale à l’égard d’un Fonds en dissolution sera déterminée avant la date de dissolution. Tout revenu qui n’aura pas été distribué (au comptant ou sous forme de parts) sera inclus dans le produit de la liquidation d’un Fonds en dissolution.

Le rachat des parts que vous détenez dans un Fonds en dissolution et la dissolution de ce Fonds en dissolution peuvent avoir des incidences fiscales. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec votre conseiller financier afin de discuter des incidences financières et fiscales associées au rachat de vos parts et à la dissolution du Fonds en dissolution dans lequel vous détenez des parts, compte tenu de votre situation personnelle.

Un placement dans les Fonds en dissolution peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus pertinent avant de faire un placement. Les Fonds en dissolution ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les décisions concernant la fiscalité, les placements ou d’autres sujets devraient seulement être prises, le cas échéant, compte tenu des conseils d’un professionnel qualifié.

© 2020 Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. BLACKROCK est une marque déposée de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Utilisation avec permission.

