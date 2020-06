VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. (« AgraFlora » ou la « Société ») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) a le plaisir d’annoncer que sa filiale en propriété exclusive Sustainable Growth Strategic Capital Corp. (« SGSC » ou « la société »), une entreprise de cannabis détentrice d’une licence fédérale basée dans la région du Grand Toronto (« RGT ») a conclu un partenariat de culture (le « partenariat de culture » ou l ’« entente ») pour cultiver du chanvre en Ontario. En vertu du partenariat de culture, SGSC a planté avec succès cinquante (50) acres de chanvre de haute qualité dans une ferme de Brinbrook en Ontario (la « ferme Binbrook »). La société prévoit que la ferme Binbrook produira environ 50 000 kilogrammes de chanvre riche en CBD à l’automne 2020.



Le partenaire de culture de SGSC, MicroC45 Inc., dispose d’un processus exclusif de séparation mécanique post-récolte qui se traduit par un pourcentage d’extraction plus élevé et, finalement, un plus grand rendement en cannabinoïdes majeurs et mineurs une fois extraits. Sur la base des rendements prévus et de la nature exclusive de la technologie de MicroC45, la société prévoit qu’elle sera en mesure de produire environ 1 000 kg de stock d’isolat de CBD, de distillat de CBD et de distillat sans THC pour vendre à ses clients actuels et futurs.

« La culture de Binbrook représente une autre étape importante dans notre stratégie », a déclaré Brandon Boddy, président exécutif et PDG d’AgraFlora. « Grâce à notre culture de CBD à haut rendement attendu et à la méthodologie unique post-récolte, nous prévoyons être en mesure de créer un grand volume de stock de CBD de la plus haute qualité prêt pour nos clients d’entreprise. En contrôlant le processus de la terre jusqu’au produit fini, nous pouvons nous assurer que nous optimisons la valeur économique du distillat et de l’isolat résultant tout en gérant les coûts tout au long de la chaîne de valeur. Nous pouvons nous attendre à un solide modèle d’extraction verticalement intégré de CBD de haute qualité, de l’isolat et du distillat. »

De plus, la société annonce son intention de réaliser un placement privé sans courtier d’un maximum de 20 666 667 unités de la société au prix de 7,5 cents l’unité pour un produit brut de 2 millions de dollars.

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions transférable. Chaque bon de souscription autorise son détenteur à acheter une action supplémentaire de la société pour une période de cinq ans à compter de la clôture au prix de 10 cents par action.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/945b2d64-3134-4786-b9e3-0a886af3b6d7

À propos d’AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une entreprise de cannabis de premier plan qui crée de la valeur pour ses actionnaires grâce au développement d’actifs générateurs de revenus au sein de l’industrie mondiale du cannabis. AgraFlora se concentre principalement sur l’industrie canadienne du cannabis, le marché du cannabis légal le plus avancé et réglementé au monde. Les principaux actifs canadiens comprennent : Edibles & Infusions, une usine de fabrication entièrement automatisée à Winnipeg, MB servant à la production de produits comestibles de marque blanche et de consommation de marque, Propagation Services Canada, une serre commerciale à grande échelle située à Delta, en Colombie-Britannique, qui se concentre sur la refonte du marché canadien des fleurs de cannabis en offrant des fleurs puissantes à faible coût, et AAA Heidelberg, un producteur de cannabis spécialisé dans le cannabis artisanal situé à London, en Ontario. De plus, Farmako GmbH, filiale à 100 % d’AgraFlora, poursuit son objectif de devenir le principal distributeur européen de cannabis médical. Farmako a actuellement des opérations de distribution actives en Allemagne et prévoit commencer des opérations actives au Royaume-Uni en 2020. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://agraflora.com/ .

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Brandon Boddy

Président-directeur général

T: (604) 398-3147

Pour plus d’informations : Pour les communications en français d’AgraFlora : AgraFlora Organics International Inc.

Nicholas Konkin

E: ir@agraflora.com

T: (800) 783-6056

Maricom Inc.

Remy Scalabrini

E: rs@maricom.ca

T: (888) 585-MARI

Le CSE et le fournisseur de services d’information n’ont pas examiné le présent communiqué et n’assument aucune responsabilité quant à son exactitude ou sa pertinence.