OTTAWA, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie est fière d’annoncer les noms des lauréats des prix de l’ACD en 2020 qui reconnaissent l’excellence en leadership, en soins cliniques, en éducation et en recherche de dermatologues certifiés dans les domaines de la médecine, de la chirurgie et du soin esthétique de la peau, des cheveux et des ongles.



Prix du praticien de l’année

Ce prix rend hommage aux dermatologues qui offrent les meilleurs soins possibles aux patients et qui font aussi preuve d’excellence en enseignement, en leadership et en recherche. Le lauréat de cette année est le Dr William Gerstein, professeur à la Faculté de dermatologie de l’Université McGill et à l’Hôpital général de Montréal, et ancien président de l’ACD, qui a fait preuve d’un engagement inébranlable en tant que médecin, formateur et mentor. Au cours de sa carrière distinguée qui s’est échelonnée sur six décennies, le Dr Gerstein a toujours fait preuve de dévouement comme clinicien dont l’élégance, le sérieux et la chaleur reflètent une profonde humanité et une convergence sur les patients. Le Dr Gerstein offre ces mêmes qualités personnelles, ainsi que sa passion et sa créativité, dans la formation et le mentorat d’étudiants en médecine et de résidents.

Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations

Ce prix rend hommage aux dermatologues qui ont eu un effet important et durable sur la dermatologie et se sont mérité le respect et l’admiration de leurs collègues. La lauréate de cette année est la Dre Melanie Pratt, professeure à l’Université d’Ottawa et directrice de la Clinique de dermatite de contact à l’Hôpital d’Ottawa. Renommée mondialement pour son travail innovateur dans le domaine de la dermatite de contact, la Dre Pratt a été conférencière invitée partout sur la planète. Beaucoup des résidents qu’elle a encadrés et qui provenaient du monde entier se sont mérité des distinctions et ont beaucoup publié. La Dre Pratt a aussi fait campagne à l’échelon national pour imposer l’étiquetage des produits cosmétiques et médicinaux afin que les consommateurs puissent faire des choix éclairés lorsqu’ils essaient d’éviter les allergènes.

Prix de mérite

Ce prix reconnaît les contributions exceptionnelles à l’ACD et à la dermatologie au Canada. Le Dr Mariusz Sapijaszko, clinicien d’Edmonton et professeur agrégé clinique de dermatologie à l’Université de l’Alberta, se mérite le prix pour son travail infatigable de représentation. Les appels lancés par le Dr Sapijaszko afin d’empêcher les non-dermatologues de faire de fausses affirmations en public ont abouti à une décision que le Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta a prise de reconnaître les mots « dermatologues » et « dermatologie » comme termes protégés réservés aux dermatologues certifiés, ce qui s’est produit seulement en Alberta jusqu’à maintenant. Le Dr Sapijaszko a toujours collaboré avec le gouvernement et les médias pour se prononcer contre l’industrie du bronzage, et ces efforts ont réussi à faire interdire l’utilisation par les mineurs des services de bronzage à l’intérieur, sans oublier les pressions exercées auprès du gouvernement fédéral pour imposer l’application de mises en garde sur les lits de bronzage.

Prix de bénévolat en début de carrière

Ce prix reconnaît les résidents, les fellows et les nouveaux dermatologues qui redonnent à la société par leurs activités de bénévolat qui ont un volet médical ou dermatologique. Le prix est décerné cette année à la Dre Kerry S. Purdy, directrice du programme de résidence à l’Université Dalhousie et la plus jeune personne à présider l’ACD jusqu’à maintenant. Les exigences du poste rémunéré de directeur de programme de résidence signifient que le titulaire consacre beaucoup de temps au bénévolat et la Dre Purdy a élargi le programme afin qu’il accepte davantage de résidents. Outre ses responsabilités de présidente de l’ACD, elle est membre bénévole du Groupe de travail sur la dermatologie, de l’équipe du Journal of Cutaneous Medicine and Surgery et du programme de préparation à l’examen DRIVE. La Dre Purdy a aussi fondé Dermalogues, série populaire de balados à l’intention des résidents en dermatologie qui mettent en vedette des dermatologues de premier plan.

Prix de recherche en dermatologie

Ce prix reconnaît les recherches publiées qui aident à mieux comprendre les maladies dermatologiques. Le lauréat de cette année est le Dr Aaron Drucker, professeur adjoint de dermatologie à l’Université de Toronto et scientifique à l’Hôpital Women’s College. Son article intitulé « Systemic Immunomodulatory Treatments for Patients with Atopic Dermatitis: A Systematic Review and Network Meta-analysis » a paru dans JAMA Dermatology. La révision dirigée par le Dr Drucker a évalué l’efficacité et l’innocuité de médicaments existants et expérimentaux à l’égard desquels les éléments de preuve jusqu’à maintenant n’avaient pas été bien établis à cause des limites des concepts de recherche. Cette recherche fait progresser le savoir clinique et aidera les dermatologues à optimiser les soins aux patients vivant avec la dermatite atopique.

Prix de rédaction pour les résidents

Ce prix reconnaît les résidents en dermatologie qui ont contribué à étendre le savoir dans le domaine grâce à des publications révisées par des pairs. La lauréate de cette année est la Dre Megan Lim, résidente en dermatologie à l’Hôpital d’Ottawa. Son article intitulé « Dermatology-related uses of medical cannabis promoted by dispensaries in Canada, Europe, and the United States » a paru dans le Journal of Cutaneous Medicine and Surgery. Même si le cannabis est approuvé pour traiter divers problèmes dermatologiques, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour en valider l’efficacité et l’innocuité dans le cas de ces problèmes. Cet article informe les dermatologues au sujet des éléments de preuve pour et contre l’utilisation du cannabis pour traiter divers problèmes dermatologiques afin qu’ils puissent aider les patients à s’y retrouver devant cette nouvelle option de traitement.

