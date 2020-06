OTTAWA, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie est fière d’annoncer les noms des lauréats des Prix d’éducation publique 2020 de l’ACD, qui reconnaissent l’excellence dans la promotion de la compréhension des problèmes dermatologiques et la promotion d’un comportement sain dans les soins médicaux, chirurgicaux et esthétiques de la peau, des cheveux et des ongles.



Ouvert à l’industrie, aux médias et aux groupes sans but lucratif, le concours portait sur des projets réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Catégorie Industrie : Sanofi-Genzyme, « The World’s Most Uncomfortable Bed »

Cette campagne a fait mieux connaître la dermatite atopique (eczéma), problème chronique qui se manifeste par une peau sèche et qui démange, et dont les flambées peuvent perturber le sommeil. Après avoir installé dans un hôtel un lit et des oreillers en jute, un matelas grumeleux et un appareil de chauffage, on a invité les membres de la famille d’une personne vivant avec la dermatite atopique à y passer la nuit. L’expérience a suscité l’empathie pour les Canadiens vivant avec le problème et mis en évidence le besoin d’un nouveau traitement. www.itchingtoknow.ca

Catégorie Médias – Presse imprimée : Dr Dorian Deshauer, Journal de l’Association médicale canadienne, « Clinical Images »

Cette série de photos de vrais patients illustre les manifestations courantes de problèmes rares et des manifestations inusitées de problèmes courants dans divers domaines de la médecine. L’auteur a joint à chaque image une brève description du cas. Conçue à l’origine comme ressource destinée aux médecins de famille, la série constitue aussi une ressource d’éducation pour les patients, ce qui les habilite à jouer un rôle actif dans leurs soins de santé. www.cmaj.ca/clinical_images

Catégorie Médias – Presse imprimée : Mme Lisa Kadane, Best Health Magazine, « A sign of things to come »

Ce reportage a décrit la nécessité d’être à l’affût des symptômes cutanés autres que ceux du cancer de la peau. Lisa Kadane, l’auteure, a exploré les nombreuses maladies qui peuvent se manifester par divers symptômes cutanés ou les accompagner. Appuyé par deux dermatologues, l’article présente aux lecteurs un voyage perspicace qui les aide à s’informer au sujet de leur peau et renforce l’importance de faire attention à ce que notre corps peut essayer de nous dire par la peau. www.besthealthmag.ca

Catégorie Médias – Presse numérique : Mme Arti Patel, Global News, « When melanoma hides: Woman develops skin cancer under her nail »

Ce reportage en ligne décrit comment le cancer de la peau peut se cacher à des endroits inusités, comme les yeux, entre les orteils ou derrière l’oreille. Il présente le vécu d’une femme qui a découvert qu’elle avait une forme rare de mélanome après qu’une visite à une onglerie a révélé une anomalie sous un ongle. L’article a fait mieux connaître le mélanome et provoqué de nombreuses discussions sur les médias sociaux. https://globalnews.ca/news/5231467/melanoma-under-nail/

Catégorie Médias – Presse numérique : Mme Arti Patel, Global News, « What to know about laser hair removal as a woman of colour »

La plupart des lasers utilisés pour l’épilation permettent de traiter la plupart des types de peau, mais ce n’est pas toujours le cas, particulièrement chez les femmes de couleur qui peuvent en garder des brûlures, des cicatrices et des pigmentations. Inspiré par des échanges avec des femmes de couleur qui ont peur de l’épilation à cause de ce qui peut mal tourner, cet article explique l’effet de l’épilation au laser sur leur peau et décrit des méthodes possibles d’épilation. https://globalnews.ca/news/5181154/laser-hair-removal-dark-skin/

Catégorie Organismes sans but lucratif : Alliance canadienne des patients en dermatologie, Charte des droits des patients en dermatologie

Cette charte des patients protège les personnes qui ont des problèmes de peau et peuvent être victimes d’injustices au travail, dans la communauté ou en contexte de soins de santé. Elle permet aux patients de jouer un rôle actif dans leurs soins et leur traitement et protège le respect en société, dans le secteur public et en milieu de travail. La charte est distribuée aux cabinets de dermatologues qui peuvent l’afficher dans les salles d’attente, ainsi que dans le contexte d’une campagne dans les médias sociaux. www.canadianskin.ca et https://youtu.be/-12P84fMIs0

Catégorie Organismes sans but lucratif : Eczéma Québec / Université McGill, EczémaQuébec

La dermatite atopique (eczéma) constitue un problème de peau chronique pour lequel il y a peu de traitements et qui a un effet important sur la qualité de vie. Les patients, qui ont hâte qu’on trouve des solutions, trouvent et partagent souvent en ligne de l’information basée sur des éléments de preuve. Dans ce contexte, la Dre Carolyn Jack, dermatologue, a créé EczémaQuébec comme ressource d’éducation fiable et réseau d’entraide pour les patients et les professionnels des soins de santé afin d’améliorer les soins et la qualité de vie des personnes vivant avec la dermatite atopique. www.eczemaquebec.com

Catégorie Organismes sans but lucratif : Société canadienne de l’eczéma, #UneJournéeAvecLEczéma

Campagne lancée dans les médias sociaux par la Société canadienne de l’eczéma, « Une journée avec l’eczéma » offre un coup d’œil intime sur le fardeau réel imposé par certains problèmes de peau chroniques. La société a invité des Canadiens à échanger sur les médias sociaux au sujet de ce que signifie vivre tous les jours avec l’eczéma. Depuis son lancement, la campagne a produit plus de 12 millions d’impressions à l’échelon national et fait passer le message au sujet de la sensibilisation, de l’éducation et de la prise en charge de l’eczéma. https://eczemahelp.ca/blog/what-is-it-really-like-to-live-adaywitheczema/

