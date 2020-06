June 26, 2020 08:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.6.2020 KLO 15.00



MUUTOS ROBIT OYJ:N OMIEN OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄSSÄ

Robit Oyj:lle on 25.6.2020 palautunut 2 000 omaa osaketta. Osakkeet oli myönnetty yhtiön pitkäaikaisen osakeperusteisen kannustinohjelman osallistujalle. Osakkeet ovat palautuneet yhtiölle osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti avainhenkilön työsuhteen päättymisen johdosta.

Robit Oyj:n hallussa on palautuksen jälkeen 152 793 omaa osaketta.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 400 280 717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com