OTTAWA, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est fière d’annoncer la nomination du Dr Jason K. Rivers au poste de président de l’ACD à compter du 26 juin 2020.



Auteur et conférencier recherché, le Dr Rivers a présenté, au Canada et à l’étranger, des communications portant sur toutes sortes de sujets au cours de réunions internationales et de symposiums clés. Ses réalisations universitaires, cliniques et en recherche se sont traduites par plus de 170 publications. Il a présidé la Société canadienne de chirurgie dermatologique et a été rédacteur en chef du Journal of Cutaneous Medicine and Surgery pendant une décennie.

Il est actuellement professeur clinique de dermatologie et ancien directeur du programme de résidence en dermatologie à l’Université de la Colombie-Britannique. Actif dans le milieu de la recherche comme chercheur principal de nombreux essais cliniques, Jason exerce aussi la dermatologie médicale et cosmétique à la clinique Pacific Derm, à Vancouver (C.-B.).

Le Dr Rivers offre à l’Association une expérience et un leadership impressionnants en dermatologie médicale et esthétique qui s’étendent sur plus de 30 ans. Il a effectué ses études et ses fellowships en dermatologie à Ottawa, Londres, New York et Sydney, en Australie. Le Dr Rivers a été témoin d’innombrables progrès et changements en dermatologie et a aidé à en orienter un grand nombre.

Ardent promoteur de la prudence au soleil, Jason a de nombreuses réalisations à son crédit. Il a été un des chercheurs principaux de la première étude nationale sur les habitudes de prudence au soleil de la population canadienne. Il a joué un rôle dans le mouvement à l’origine de la création de l’indice UV que nous connaissons et utilisons tous aujourd’hui.

Au cours la prochaine année, le Dr Rivers cherchera avant tout à faire entendre davantage la voix nationale de la dermatologie au Canada. « Je veux renforcer ce que l’Association signifie pour les dermatologues du Canada. Je veux accueillir encore plus de collègues dermatologues dans notre organisation nationale de spécialistes en médecine où nous pouvons tous nous entraider et apprendre les uns les autres », a déclaré Jason Rivers.

Le Dr Rivers entreprend son mandat d’un an à la présidence de l’Association canadienne de dermatologie le 26 juin 2020.

À PROPOS DE L’ACD

L’Association canadienne de dermatologie, fondée en 1925, représente les dermatologues certifiés du Canada. L’Association offre un accès facile à une source fiable de savoir médical en dermatologie. L’ACD a pour mission de faire avancer la science et l’art de la médecine et de la chirurgie dans le domaine des soins de la peau, des cheveux et des ongles, d’offrir du perfectionnement professionnel continu à ses membres, d’appuyer et d’améliorer les soins aux patients, de sensibiliser le public à la protection solaire et à d’autres aspects de la santé de la peau et de promouvoir la santé de la peau, des cheveux et des ongles, la vie durant. L’ACD informe et responsabilise ainsi à la fois les professionnels de la médecine et la population canadienne. Pour en savoir davantage au sujet du travail que fait l’OACD, visitez dermatologie.ca ou participez à la conversation sur twitter.com/CdnDermatology , facebook.com/CdnDermatology ou instagram.com/canadiandermatologyassociation/ .

