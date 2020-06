QUÉBEC, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente de SoluPharm, Madame Zahra Moungid, annonce le lancement d’une formation en ligne destinée aux employés en pharmacies qui sont aux premières lignes pour affronter la crise du COVID-19. Cette formation, accréditée par l’Ordre des Pharmaciens du Québec (OPQ) permet aux pharmaciens de cumuler des unités de formation obligatoires. Cette formation a pour principal objectif de diffuser les mesures sanitaires optimales requises pour assurer la continuité des opérations de manière sécuritaire pour les clients et le personnel et éviter un bris de service. Elle permettra aux pharmaciens propriétaires de mieux outiller leurs équipes pour faire face au déconfinement et à la plausible deuxième vague de la pandémie.

À travers cette formation, les employés seront en mesure de consolider leur connaissance liée aux nouvelles pratiques de travail pour minimiser les risques de transmission et guider la clientèle à adopter un comportement sécuritaire.

Cette formation immersive, accessible en tout temps sur le web, se distingue par son contenu d’apprentissage interactif et des vidéos adaptées, favorisant ainsi la rétention des connaissances. Elle tient compte des dernières recommandations en gestion sanitaire.

La situation actuelle amène sa part de défis pour l’ensemble des organisations du milieu de la pharmacie soucieuses d’offrir des soins accessibles et de qualité durant cette période. Pour aider les pharmacies à former leur équipe et prévenir un bris de services, SoluPharm s’est associée avec l’entreprise de formation immersive illuxi afin de créer et de diffuser au maximum les pratiques recommandées par l’Ordre des Pharmaciens du Québec (OPQ), l’institut national de santé publique du Québec (l’INSPQ) et la CNESST.

La formation peut être achetée au coût de 99$ par personne en allant sur : solupharm.illuxi.com/

« En période de déconfinement et à l’aube d’une plausible deuxième vague , il est primordial pour les pharmaciens d’encadrer leurs personnels afin d'éviter la création de foyers de transmission. L’actuelle pandémie de COVID-19 modifie grandement l’organisation du travail entourant la prestation de soins et services en pharmacie, et il est primordial de diffuser au maximum les bonnes pratiques » explique Zahra Moungid, Fondatrice et Présidente de SoluPharm.

« Nous sommes fiers d’allier notre technologie à l’expertise de SoluPharm pour créer une formation dédiée aux bonnes pratiques sanitaires en entreprise. C’est notre manière de mettre l’innovation québécoise au service de la relance économique du Québec » ajoute Geneviève Desautels, Présidente d’illuxi.

www.solupharm.ca

facebook.com/solupharm

