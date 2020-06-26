新加坡, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的软件定义安全访问解决方案提供商 Pulse Security 今天宣布，Gigamon和Pulse Secure之间的集成和联合兼容性测试获得成功，从而向客户保证了在远程工作人员重返办公室之际Pulse Secure的网络访问控制（NAC）解决方案Pulse Policy Secure可完全利用来自Gigamon的端点语境信息。Gigamon和Pulse的技术组合为各组织提供网络连接设备和零信任控制的实时可见性，利用自适应身份验证以及用户和实体行为分析（UBBA）来检测异常情况，并减少对网络应用和资源的非法及恶意访问。



Pulse Policy Secure是销量领先、功能全面的网络访问控制解决方案，易于部署、管理、集成和扩展。Gigamon将动态过滤的合并流量信息发送给Pulse Policy Secure，以提升分布式网络中的端点可见性，并实现更高的自动端点安全合规性。利用Pule Secure UEBA功能，Pulse Policy Secure可以识别和应对异常活动，例如可疑物联网活动、DGA攻击和MAC欺骗等，作为该解决方案自适应身份验证功能与零信任控制的统一。

“由于零信任的日益普及，各安全技术供应商必须协调一致，确保不同解决方案之间关键安全分析数据的顺畅流动，从而为企业实时做出安全访问决策提供所需的可见性和控制性，” Pulse Secure首席营收官Alex Thurber表示。“我们与Gigamon在技术层面进行了密切合作，以创建一个流畅的整合流程，提供相应功能以确保我们的共同客户在结合部署我们双方技术时获得显著利益，以通过协助网络管理和安全访问来支持零信任。”

联合解决方案的优势：

支持零信任策略。 在根据用户的安全态势授予访问权限之前，首先发现、解析和验证用户和设备。

在根据用户的安全态势授予访问权限之前，首先发现、解析和验证用户和设备。 为用户角色和端点确定安全态势政策。 然后（根据身份、角色、设备等级和安全态势）对所有端点自动实施访问规则，然后再授予网络许可。

然后（根据身份、角色、设备等级和安全态势）对所有端点自动实施访问规则，然后再授予网络许可。 提高整体安全性 。在网络边缘实施设备的动态网络细分，以防止威胁横向扩散，并实现与安全基础设施（如SIEM和NGFW）的双向集成以加快威胁响应。

。在网络边缘实施设备的动态网络细分，以防止威胁横向扩散，并实现与安全基础设施（如SIEM和NGFW）的双向集成以加快威胁响应。 360度端点洞察。 Pulse Policy Secure可获取深度端点情报，并持续监控可疑状态变化，以提供与访问相关的问题及趋势报告。

Pulse Policy Secure可获取深度端点情报，并持续监控可疑状态变化，以提供与访问相关的问题及趋势报告。 行为分析。实现用户访问、设备语境信息和系统日志在新的分析引擎中的相关性，用于发现异常和减少威胁风险。

Pulse Policy Secure与用于监控网络流量（包括东西向数据中心流量和私有和公共云工作负载）的Gigamon Visibility and Analytics Fabric相结合，因此可以对所有流量进行整合分析，以减少盲点，增加发现可疑行为的可能性。

“生态系统合作对于采用零信任举措而言不可或缺，而与Pulse Security等安全访问领域的关键供应商密切合作以确保无缝集成对于客户实现投资回报最大化至关重要，” Gigamon总裁兼首席运营官Shane Buckley表示。“各组织都在力争以更少的资源完成更多的工作，因此往往会依靠自动化来帮助实现超过其各部分总和的效益。”

结合使用Gigamon和Pulse Security的优势还包括通过流量聚合来最大限度地降低端口利用率。在网络链接流量较小的情况下，Gigamon Visibility and Analytics Fabric可以将其合并，然后发送至Pulse Policy Secure NAC解决方案，以最大限度地减少所需端口的数量。通过对流量进行标记，Fabric可确保流量源易于识别。



此外，Gigamon Visibility and Analytics Fabric增强了对非对称路由的控制，以确保会话信息的集中留存。Pulse Policy Secure可获得端点连接的完整语境和增强的安全分析。

“基于‘永不信任、始终验证’原则，零信任网络（ZTN）要求协调各种安全技术，以实现周边执行、网络细分和自适应访问控制，” Frost & Sullivan高级行业分析师Tony Massimini表示。“如Gigamon和Pulse Security之间的这种供应商合作显示出为客户推进零信任举措提供支持的协同工作能力的价值。”

作为Pulse Policy Secure和Gigamon Visibility and Analytics Fabric的一部分，这种增强的集成功能通过这两个平台的标准授权模式免费提供。Pulse Secure Partners还为其客户群提供Gigamon解决方案，使得这一合作关系对于安全访问通道领域更具意义。

双方的共同客户及合作伙伴可访问 https://www.pulsesecure.net/gigamon/ ，以了解有关Gigamon和Pulse Secure技术整合的更多信息。

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关于Pulse Secure

Pulse Secure为人员、设备、事物和服务提供简单、全面的软件驱动安全访问解决方案，为客户提高可见性、保护性和工作效率。我们的套件以独特方式集成了云、移动、应用程序和网络访问，实现零信任环境中的混合IT。来自各个垂直领域的超过24000多家企业和服务提供商依靠Pulse Secure的服务为其移动员工提供权限，在确保业务合规性的同时安全访问数据中心和云中的应用和信息。若需了解更多信息，请访问 www.pulsesecure.net