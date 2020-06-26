新加坡, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pulse Secure 是由軟件定義安全存取解決方案的領先供應商，今天宣佈已在 Gigamon 和 Pulse Secure 之間成功進行整合和聯合兼容性測試，以確保客戶使用 Pulse Secure 的 Network Access Control (NAC) 解決方案，即 Pulse Policy Secure，以便他們可在遠端人員返回辦公室時充分利用從 Gigamon 接收到的端點背景資訊。Gigamon 與 Pulse 的結合為組織提供連接網絡的裝置和 Zero Trust 控制的實時可見性，利用自適應身份驗證以及用戶與實體行為分析 (UEBA) 來檢測異常情況，並減輕對網絡應用程式和資源的非授權和惡意存取。



Pulse Policy Secure 是最暢銷且功能齊全的 Network Access Control 解決方案，可輕鬆部署、管理、整合和擴展。Gigamon 透過動態篩選將整合流量資訊傳送到 Pulse Policy Secure，以加強橫跨分佈式網絡上各個端點的可見性，並改善自動化的端點安全合規性。Pulse Policy Secure 可透過 Pule Secure UEBA 功能來識別和回應異常活動，例如可疑的物聯網活動、DGA 攻擊和 MAC 詐騙，以作為解決方案配合 Zero Trust 控制的自適應身份驗證功能的其中一部分。

Pulse Secure 首席收益總監 Alex Thurber 表示：「由於 Zero Trust 日益普及，安全供應商社群必須合力確保關鍵的安全分析數據可在解決方案之間無縫流通，以提供可見性和控制力，讓企業能夠實時作出更明智的安全存取決策。我們已有一段時間與 Gigamon 在技術層面上緊密合作制訂功能完善的流暢整合流程，旨在確保我們的共同客戶在部署我們公司的技術時獲得實在的效益，以協助網絡管理和安全存取，全力支持 Zero Trust。」

聯合解決方案的優點包括：

支持 Zero Trust 策略。 在根據用戶和裝置的安全狀態授予存取權限前先進行發現、檔案配置和身份驗證。

在根據用戶和裝置的安全狀態授予存取權限前先進行發現、檔案配置和身份驗證。 為用戶角色和端點定義安全狀態政策。 然後，在允許它們在網絡上運作之前，自動在所有端點電腦上強制執行存取規則（基於身份、角色、裝置級別和安全狀況）。

然後，在允許它們在網絡上運作之前，自動在所有端點電腦上強制執行存取規則（基於身份、角色、裝置級別和安全狀況）。 改善整體安全性 。強制在網絡邊緣進行裝置動態網絡分段，以避免威脅橫向擴散，並實現與安全基礎結構（例如 SIEM 和 NGFW）的雙向整合，旨在縮短威脅的回應速度。

。強制在網絡邊緣進行裝置動態網絡分段，以避免威脅橫向擴散，並實現與安全基礎結構（例如 SIEM 和 NGFW）的雙向整合，旨在縮短威脅的回應速度。 360 度端點分析數據。 Pulse Policy Secure 取得深入的端點情報，並持續監察可疑的狀態變化，以提供有關存取事宜和趨勢的報告。

Pulse Policy Secure 取得深入的端點情報，並持續監察可疑的狀態變化，以提供有關存取事宜和趨勢的報告。 行為分析。用戶存取權限、裝置背景資訊和系統日誌之間的關聯集中在一個新的分析引擎中，以尋找異常情況及減低威脅風險。

Pulse Policy Secure 已經與 Gigamon Visibility 和 Analytics Fabric 整合，而 Analytics Fabric 用於監察所有網絡流量（包括東西方數據中心流量以及公營和私人雲端工作負載），以便合併分析所有流量，以期減少盲點和提高發現可疑行為的概率。

Gigamon 主席兼首席營運總監 Shane Buckley 說：「生態系統夥伴關係對於採用 Zero Trust 計劃不可或缺，而與 Pulse Secure 等主要安全存取供應商緊密合作以助確保無縫整合，在為客戶將投資回報最大化方面至關重要。隨著組織在努力耗用更少資源做到更多事情，他們經常依賴自動化來協助實現總和大於貢獻部分的成效。

與 Pulse Secure 配合使用 Gigamon 的其他優點包括流量聚合，以盡量減少需用的端口數量。如果網絡連結的流量低，則 Gigamon Visibility 和 Analytics Fabric 可以將不同連結聚合一起，然後轉送至 Pulse Policy Secure NAC 解決方案，盡量減少需用的端口數量。透過為流量加上標記，Fabric 確保公司可以輕鬆識別流量來源。



此外，Gigamon Visibility 和 Analytics Fabric 提供對非對稱路由的強化控制，確保對話資訊可一起儲存。Pulse Policy Secure 獲得端點連接和增強安全性分析結果的完整背景資訊。

Frost & Sullivan 高級行業分析師 Tony Massimini 說：「Zero Trust Networking (ZTN) 基於『永不信任，務必驗證』的原則需要協調各種安全技術以實現邊界執行、網絡分段和自適應存取控制權。供應商之間的協作，例如 Gigamon 與 Pulse Secure 之間的協作，證明了互操作性的價值，因為它有助支持客戶促進 Zero Trust 計劃。」

增強的整合功能可免費提供，是上述兩個平台標準牌照模型的一部分，以作為 Pulse Policy Secure 與 Gigamon Visibility 和 Analytics Fabric 的一部分。Pulse Secure Partners 亦為其客戶群提供 Gigamon 解決方案，使夥伴關係與安全渠道社區特別相關。

雙方的共同客戶和合作夥伴可以瀏覽 https://www.pulsesecure.net/gigamon/ 瞭解有關 Gigamon 與 Pulse Secure 整合的更多資訊。

在 Twitter 上發佈：隨著員工開始返回辦公室，Pulse Secure 與 Gigamon 進行整合認證，以加強本地端點可見性、安全存取以及用戶與實體行為分析功能 #PulseSecure #Gigamon #NetworkAccessControl #SecureAccess #ZeroTrust

關於 Pulse Secure

Pulse Secure 對於人、裝置、物件及服務提供簡單全面並以軟件為本的 Secure Access 解決方案，為客戶提高可見度、保護及工作效率。我們獨特的套件整合雲端、流動、應用程式及網絡存取功能，在 Zero Trust 的世代支援混合 IT。我們擁有覆蓋各個範疇的超過 24,000 間企業及服務供應商，他們信賴 Pulse Secure 讓其僱員可以在不同地方安全存取位於數據中心及雲端的應用程式及資料，並同時確保遵從商業規定。若要了解更多詳情，請瀏覽 www.pulsesecure.net