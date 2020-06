ABIDJAN, Côte d'Ivoire, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die African Development Bank belegt Platz 4 im Aid Transparency Index von Publish What You Fund, in dem 47 internationale Entwicklungsinstitutionen verglichen werden. Der Index ist der einzige unabhängige Vergleichswert für die Transparenz der weltweit führenden Entwicklungsagenturen. Die Bank wurde im Index der höchsten Transparenzkategorie zugeteilt, so wie auch andere erstklassige Institutionen wie die Weltbank, die Asian Development Bank und das UNDP.



„Wir gratulieren der African Development Bank – Sovereign Portfolio zum vierten Platz im Aid Transparency Index 2020. In einer Zeit, in der aufgrund der COVID-19-Krise enorme Summen an Hilfsgeldern umverteilt werden, ist die Transparenz internationaler Hilfen wichtiger denn je“, so Gary Forster, CEO der Organisation Publish What You Fund, die den Index seit 2011 jährlich erstellt.

Publish What You Fund hat die Bank als „sehr gut“ eingestuft – die höchste der fünf verwendeten Kategorien zur Bewertung der Transparenz von Organisationen. Die Einstufung basiert auf verschiedenen Kriterien wie Finanzierung und Budgets, grundlegende Informationen, organisatorische Planung und Performance.

Im aktuellen Index, der sich auf das Jahr 2019 bezieht, erzielt die African Development Bank im Bereich Transparenz 95,5 von 100 Punkten – eine deutliche Verbesserung gegenüber ihrer Punktzahl im Jahr 2018.

„Die Steigerung bei der Menge, Qualität und Aktualität der Entwicklungshilfedaten, die inzwischen von einem breiten Querschnitt der weltweit führenden Hilfsorganisationen bereitgestellt werden, stimmt zuversichtlich. Wir arbeiten zusammen, um Lücken bei der Datenverfügbarkeit zu schließen, und suchen zuversichtlich weitere Möglichkeiten, wie wir die Nachfrage nach Daten und Datentransparenz am besten erfüllen können“, so Gary Forster, CEO von Publish What You Fund.

Das Engagement der Institution für vollständige Transparenz zeigt sich an MapAfrica , einer webbasierten Plattform, die die Investitionen der Bank in ganz Afrika abbildet.

„Ich bin wirklich begeistert von diesem Erfolg!“, so Swazi Tshabalala, Acting Senior Vice President der African Development Bank Group. „Die Platzierung würdigt unser Engagement für Transparenz in einer Zeit, in der diese wichtiger ist denn je. Angesichts der enormen finanziellen Mittel, die aktuell zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eingesetzt werden, ist es sehr wichtig, dass unsere Bürger erfahren, in welcher Höhe die African Development Bank an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt in die Entwicklung Afrikas investiert.“

