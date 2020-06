ABIDJAN, Costa do Marfim, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Publish What You Fund classificou o Banco Africano de Desenvolvimento em quarto lugar dentre 47 instituições de desenvolvimento global no seu Índice de Transparência da Ajuda (Aid Transparency Index). O Índice é a única medida independente de transparência da ajuda entre as principais agências de desenvolvimento do mundo. O índice coloca o Banco na categoria mais alta de transparência, juntamente com outras instituições mundiais, tais como Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento e PNUD.



“Felicitamos o Banco Africano de Desenvolvimento - Carteira Soberana por alcançar o 4º lugar no Índice de Transparência da Ajuda 2020. Como grandes quantidades de ajuda estão sendo realocadas para lidar com a emergência do COVID-19, a transparência da ajuda internacional é mais importante do que nunca”, disse Gary Forster, CEO da Publish What You Fund, que gera o índice todos os anos desde 2011.

A Publish What You Fund classificou o Banco como “muito bom” - a mais alta das cinco categorias utilizadas para avaliar a transparência das organizações. A classificação baseia-se em vários critérios, incluindo finanças e orçamentos, dados básicos de informação, planejamento organizacional e desempenho.

No novo Índice, que abrange o ano de 2019, o Banco Africano de Desenvolvimento obteve 95,5 de 100 pontos em transparência — uma melhoria significativa na sua pontuação de 2018.

“É promissor ver um aumento na quantidade, qualidade e pontualidade dos dados de ajuda agora sendo compartilhados por uma ampla seção transversal das principais agências de ajuda do mundo. No nosso trabalho conjunto para preencher as lacunas no cenário de dados de ajuda, queremos explorar como podemos atender melhor a demanda de dados e engajamento dos dados”, disse Gary Forster, CEO da Publish What You Fund.

O compromisso da instituição com a transparência total pode ser visualizado no - MapAfrica Uma plataforma com base na web que mapeia os investimentos do Banco em toda a África.

“Estou absolutamente encantado com esta conquista!”, disse Swazi Tshabalala, Vice-Presidente Sênior Interina do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento. “É uma recompensa para o compromisso desta instituição com a transparência num momento em que nunca foi tão importante. Com os volumes elevados de financiamento sendo atribuídos ao combate da pandemia do Covid-19, é essencial que os nossos cidadãos saibam quanto, onde e quando o Banco Africano de Desenvolvimento está investindo no desenvolvimento da África.

