科特迪瓦阿比让, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 非洲开发银行在Publish What You Fund（“公布你的资助”）组织对全球47家开发机构援助透明度指数所做的排名中位列第四。这项指数是衡量世界主要开发机构援助透明度的唯一独立指标。该指数排名将非洲开发银行列于透明度最高类别，这一类别中的其他世界级机构还包括世界银行、亚洲开发银行和联合国开发计划署。



“我们祝贺非洲开发银行-主权投资组合在2020年援助透明度指数排名中取得第四位的成绩。由于大量援助正在经过重新分配以应对新冠肺炎紧急情况，国际援助的透明度比以往任何时候都更显重要”，Publish What You Fund首席执行官Gary Forster表示。该机构自2011年以来每年都编制这一透明度指数。

Publish What You Fund对这家银行给予了“优秀”评价，这是评估组织透明度的五个级别中最高的一级。排名的确定基于多项标准，包括财务和预算、基本信息数据、组织规划和绩效。

在2019年的新指数中，非洲开发银行在透明度方面获得了百分制95.5的得分，比其2018年的分数有了显著提升。

“众多世界主要援助机构公布援助数据的数量、质量和及时性都得到提升，这让我们充满希望。在共同努力以填补援助数据领域空白的工作中，我们期待着探索满足对数据和数据参与度需求的最佳方式”，Publish What You Fund首席执行官Gary Forster表示。

非洲开发银行对全面透明度的承诺在MapAfrica中得到了说明。MapAfrica是反映非洲开发银行在非洲各地投资的一个网络平台。

“我对这一成绩感到非常欣喜！”，非洲开发银行集团代理高级副总裁Swazi Tshabalala说到， “这项荣誉表彰了我们机构在透明度显示出前所未有之重要性的当前时期对这一原则的承诺。目前正有大量资金被用于抗击新冠肺炎全球疫情，因此让我们的民众了解非洲开发银行对非洲发展所做投资的数额、方向和时间至关重要。”

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联系人：Emeka Anuforo，非洲开发银行传播和对外关系部媒体关系专员，电子邮件：