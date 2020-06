BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (”BBS” tai ”Yhtiö”) hallitus on saanut tietoonsa, että Yhtiön omistajista Ahti Paanasen hallituksen 26.5.2020 päättämässä merkintäoikeusannissa merkintäoikeuksilla tekemä ja maksama 65 500 osakkeen suuruinen merkintä ei ole Paanasen tilinhoitajan virheestä johtuen kirjautunut hallituksen 24.6.2020 hyväksymään osakeallokaatioon.



Edellä mainitusta syystä johtuen ja varsinaiselta yhtiökokoukselta 5.4.2019 saadun valtuutuksen perusteella BBS:n hallitus päätti tänään 26.6.2020 suunnatusta osakeannista Ahti Paanaselle, jossa Paanasen merkittäväksi tarjottiin 65 500 Yhtiön uutta osaketta 4,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla, mikä vastaa Yhtiön hallituksen 26.5.2020 päättämässä merkintäoikeusannissa käytettyä merkintähintaa.

Ahti Paanasen saattaminen muiden osakkeenomistajien kanssa tasavertaiseen asemaan muodostaa Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetun painavan taloudellisen syyn poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Suunnatun osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 6 571 525 osakkeeseen.

BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ

