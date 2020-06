Selskabsmeddelelse nr. 18-2020

26. juni 2020



North Media A/S opjusterer resultatforventningerne til 2020. Det forventede driftsresultat (EBIT før særlige poster) ventes nu at blive 200-230 mio. kr. De senest udmeldte forventninger var et EBIT før særlige poster på niveau med 2019, dvs. et driftsresultat i niveauet 160 mio. kr.

COVID-19 har påvirket omsætningen negativt, og der er fortsat en del usikkerhed forbundet med udviklingen i og konsekvenserne af COVID-19. Koncernens fokus på kerneforretningen og på omkostningseffektiviteten slår imidlertid igennem hurtigere end forventet. Opjusteringen skyldes således, at usikkerheden og den negative påvirkning forbundet med COVID-19 krisen nu vurderes at blive mindre end tidligere antaget, samt at udviklingen i forretningsområdet North Media Online og særligt BoligPortal er meget positiv og bedre end ventet. FK Distribution leverer den største del af opjusteringen gennem en markant omkostningsreduktion i forbindelse med overgangen fra to til én ugentlige omdelinger.

”Vi fortsætter med at eksekvere på strategien om at skabe og drive fokuserede, velindtjenende volumenvirksomheder og vedvarende optimere og effektivisere processer. Det er tilfredsstillende, at vores aktiviteter er så robuste, at vi kan forbedre indtjeningen i et år med store udfordringer på grund af COVID-19,” siger ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh.

Koncernens omsætning forventes nu at udgøre 990-1.040 mio. kr. i 2020. Der blev senest udmeldt forventninger til koncernomsætningen i årsrapporten for 2019. Her var forventningerne en omsætning på 1.075-1.125 mio. kr. inklusiv omsætningen for de nu frasolgte aktiviteter i North Media Aviser.

Det er væsentligt at påpege, at de opdaterede forventninger til året forudsætter en fortsættelse af den nuværende gradvise åbning og normalisering af det danske samfund. En forværring af COVID-19 krisen kan/vil således påvirke forventningerne negativt.

Bestyrelsen vil, med baggrund i udviklingen hen over sommeren, tage stilling til, om der skal udbetales et ekstraordinært udbytte i efteråret 2020 i stedet for det foreslåede udbytte for 2019, som blev suspenderet ved udbruddet af COVID-19 krisen.

Selskabets halvårsrapport forventes uændret offentliggjort torsdag den 20. august 2020.



Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.