June 26, 2020 11:45 ET

Assemblée Générale Mixte

du 26 juin 2020

Adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote

Paris, le 26 juin 2020 : MRM (Euronext code ISIN FR0000060196), société foncière spécialisée dans l’immobilier de commerces, a tenu son Assemblée Générale annuelle à huis clos ce jour au siège social, sous la présidence de François de Varenne, Président du Conseil d’administration.

Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le Directeur Général agissant sur délégation du Conseil d’administration : Valérie Ohannessian et Gilles Castiel, tous deux administrateurs et actionnaires de MRM. Marine Pattin, Directeur Administratif et Financier, a été désignée en qualité de Secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 60,7% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l’Assemblée était valablement constituée.

Dans le cadre de la présente Assemblée, une présentation a été mise en ligne ce jour sur le site Internet de MRM.

Aucune question écrite d’actionnaires n’a été reçue par la Société.

L’Assemblée Générale Mixte a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont notamment :

Pour sa partie ordinaire : Les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2019, L’affectation du résultat de l’exercice 2019 au compte report à nouveau, L’ensemble des résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux, L’autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d’actions,

Pour sa partie extraordinaire : La mise en harmonie des statuts avec la réglementation en vigueur, La modification de l’article 13 des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil d’administration par voie de consultation écrite.



Les résultats détaillés des votes des résolutions sont disponibles sur le site Internet de la Société : www.mrminvest.com .

Agenda

Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre et les résultats semestriels 2020 seront publiés le 29 juillet 2020 avant ouverture de bourse.

À propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR0000060196 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com

