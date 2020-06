ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Approbation de toutes les résolutions

Les assemblées générales annuelle et extraordinaire des actionnaires de SOLUTIONS 30 SE se sont réunies aujourd’hui. Il est rappelé que, compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyages et de rassemblements, ces assemblées générales se sont tenues sans présence physique, conformément à la loi luxembourgeoise.

155 actionnaires étaient représentés, détenant 65 505 714 actions, soit 61,15 % du capital et des droits de vote.

L’ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote des actionnaires ont été approuvées et les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet de SOLUTIONS 30 SE .

Les comptes de l’exercices 2019 ont été approuvés, tout comme le rapport de rémunération versée ou allouée au titre de l'exercice 2019 aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire, ainsi que la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire et le plan d’intéressement pluriannuel, trois éléments qui étaient soumis pour la première fois au vote consultatif des actionnaires.

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par-devant notaire a en outre approuvé la refonte des statuts de la Société modifiés afin d’intégrer les dispositions statuaires nécessaires au transfert des actions SOLUTIONS 30 SE du marché Euronext Growth vers le marché règlementé d’Euronext à Paris.

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



