Selskabsmeddelelse nr. 11-2020:





Fredag den 26. juni 2020 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling på selskabets adresse, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, med følgende dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2019 Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2019 Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a. Endelig godkendelse af honorarer for 2019

b. Foreløbig fastsættelse af honorarer for 2020

Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Valg af medlemmer til bestyrelsen Valg af revisor Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

7.1 - Forslag til ny vederlagspolitik

7.2 – Ændring af vedtægterne – fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen

7.3 – Ændring af vedtægterne – ændring af ejerbogsfører

7.4 – Ændring af vedtægterne – ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling

7.5 – Egne aktier

Eventuelt

-------------------------------------

Ad. 1: Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2019

b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2020

Ad. 4: Bestyrelsens forslag om, at der ikke udbetales udbytte, blev vedtaget.

Ad. 5: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith), Anne Louise Eberhard, Ms. Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis til bestyrelsen.

Ad. 6: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 7.1: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om vedtagelse af ny vederlagspolitik.

Ad. 7.2: Generalforsamlingen forlængede bestyrelsens eksisterende bemyndigelse til at kunne forhøje selskabskapitalen.

Ad. 7.3: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 4, 1. pkt.

Ad. 7.4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af standarddagsorden for den ordinære generalforsamling i vedtægternes § 6.

Ad. 7.5: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at den bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier svarende til i alt 10% af selskabskapitalen på tidspunktet for bemyndigelsen, dog således at selskabets samlede beholdning af egne aktier på intet tidspunkt må overstige 10% af selskabskapitalen. Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede officielle kurs med mere end 10%.

Ad. 8: Intet under eventuelt

Generalforsamlingens dirigent, advokat Klaus Søgaard, afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.02



44,28% pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.

Vedhæftet fil