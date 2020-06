MONTRÉAL, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (« Aurifères Osisko » ou la « Société ») annonce qu’elle a souscrit à et a reçu de Minière Osisko Inc. (TSX : OSK) (« Minière Osisko ») 4 054 000 unités (les « unités ») de Minière Osisko à un prix de 3,65 $ par unité au moyen d’un placement privé par voie de prise ferme de Minière Osisko, pour un prix de souscription total de 14 797 100 $ (le « placement privé »).



Chaque unité comprend une (1) action ordinaire de Minière Osisko (l’ « action ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire de Minière Osisko (le « bon de souscription ») donnant le droit à son détenteur d’acquérir une (1) action ordinaire additionnelle de Minière Osisko à un prix de 5,25 $ par action ordinaire pour une période de 18 mois suivant la date d’émission.

Immédiatement avant la clôture du placement privé, Aurifères Osisko détenait 45 969 569 actions ordinaires de Minière Osisko, représentant approximativement 15,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Minière Osisko.

Immédiatement après la clôture du placement privé, Aurifères Osisko détient la propriété effective, ou le contrôle ou une emprise sur (i) 50 023 569 actions ordinaires de Minière Osisko, représentant approximativement 14,7 % des actions ordinaires émises et en circulation de Minière Osisko; et (ii) 2 027 000 bons de souscription. En présumant l’exercice des bons de souscription, Aurifères Osisko détiendrait 52 050 569 actions ordinaires de Minière Osisko, représentant approximativement 15,2 % des actions ordinaires émises et en circulation de Minière Osisko.

Aurifères Osisko a fait l’acquisition des actions décrites dans ce communiqué de presse à des fins d’investissement et en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Aurifères Osisko pourra, de temps à autres et à tout moment, acquérir des actions supplémentaires et/ou d’autres participations, dette ou autres titres ou instruments (collectivement, les « titres ») de Minière Osisko sur le marché libre ou autrement, et se réserve le droit de disposer d’une partie ou de l’ensemble de ses titres sur le marché libre ou autrement à tout moment et de temps à autres, et d’entreprendre de telles transactions liées aux titres en fonction des conditions du marché, des affaires et opportunités de Minière Osisko, et d’autres facteurs pertinents.

Une copie de la déclaration selon le système d’alerte qui sera déposée par Aurifères Osisko en lien avec la transaction décrite ci-dessus sera disponible sur SEDAR sous le profil de l’émetteur de Minière Osisko. Ce communiqué de presse est émis conformément aux dispositions des lois canadiennes sur les valeurs mobilières concernant les déclarations selon le système d’alerte.

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille de plus de 135 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille d’Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada. Osisko détient également le projet aurifère Cariboo au Canada et un portefeuille de participations dans des sociétés de ressources publiques, incluant des participations de 17,9 % dans Métaux Osisko et de 18,3 % dans Ressources Falco Ltée.

Le siège social d’Aurifères Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal, Québec H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances Aurifères Osisko Ltée:

Sandeep Singh

President

Tél. (514) 940-0670

ssingh@osiskogr.com