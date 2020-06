MONTRÉAL, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une fermeture temporaire de trois mois en raison de la COVID-19, Royalton Luxury Resorts annonce la réouverture de quatre de ses hôtels les plus populaires le 15 juillet. Pour cette occasion, Sunwing offre les aubaines irrésistibles dont rêvent les voyageurs avec le lancement du Grand solde de réouverture des Royalton qui propose des économies allant jusqu’à 50 %. Jusqu’au vendredi 10 juillet, les Québécois désireux de s’envoler vers les tropiques peuvent faire de grosses économies sur des vacances en août au Royalton Negril Resort and Spa , au Hideaway at Royalton Negril , au Royalton Riviera Cancun Resort and Spa et au Hideaway at Royalton Riviera Cancun .



En plus de ces aubaines géniales, les vacanciers peuvent réserver l’esprit tranquille en profitant des nouvelles options de réservation flexibles de Sunwing, qui comprennent la possibilité de modifier ou d’annuler leurs plans en toute simplicité, des options de paiement flexibles et la Protection baisse de prix avec remise en argent gratuite, d’une valeur allant jusqu’à 800 $ par couple. Pour encore plus de sécurité, les voyageurs peuvent ajouter le régime de protection Exemption frais d’annulation à partir de seulement 49 $ par personne.

Afin que les vacanciers puissent profiter pleinement de leur escapade All-In Luxury®, Sunwing a lancé son nouvel engagement En toute sécurité avec Sunwing pour assurer leur santé et leur sécurité tout au long des vacances. De plus, l’initiative Garantie de vacances sécuritaires de Royalton Luxury Resorts comprend une approche hygiénique à 360°, des techniques d’assainissement de pointe, des chambres étincelantes comme un diamant, une sécurité rehaussée lors des repas grâce à une capacité réduite des restaurants, le respect des directives de distanciation sociale et la mise en place d’une équipe d’assurance de la sécurité dans chaque hôtel.

Les vacanciers qui souhaitent échanger la vue de leur jardin contre un magnifique panorama de la mer adoreront séjourner au Royalton Negril Resort and Spa . Ce luxueux hôtel parmi les mieux cotés saura plaire à toute la famille, avec son miniclub plein d’action et sa vaste piscine surplombant la mer. Les clients planifiant une escapade entre adultes pourront séjourner au Hideaway at Royalton Negril , un hôtel-dans-un-hôtel doté d’un restaurant exclusif et d’une section privée à la plage.

Les Québécois qui ont hâte de retourner sur la côte de la Riviera Maya pourront séjourner dans un des hôtels de luxe les plus populaires de la région, le Royalton Riviera Cancun Resort and Spa . Cette propriété offre de nombreuses options de cuisine gastronomique pour ceux et celle qui s’ennuient de manger au restaurant, en plus de piscines étincelantes où profiter d’un repos bien mérité. Pour une escapade entre adultes seulement, les vacanciers pourront opter pour le Hideaway at Royalton Riviera Cancun avoisinant.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

