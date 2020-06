Groupe Vision New Look inc.

MONTRÉAL, 26 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Vision New Look Inc. (TSX : BCI) (« Vision New Look ») a annoncé aujourd’hui que les candidats dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 8 mai 2020 ont été élus à titre d’administrateurs de Vision New Look. Voici les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs qui a eu lieu à l’assemblée annuelle virtuelle des actionnaires de Vision New Look plus tôt aujourd’hui.



Chacun des huit (8) candidats proposés par la direction a été élu à titre d’administrateur de Vision New Look.

Candidat Votes pour % pour Abstentions de vote % d’abstentions Antoine Amiel 13 814 769 99,98 2 913 0,02 W. John Bennett 13 636 430 98,69 181 252 1,31 Richard Cherney 13 273 766 96,06 543 916 3,94 Denyse Chicoyne 13 814 376 99,98 3 306 0,02 M. William Cleman 13 814 719 99,98 2 963 0,02 Paul S. Echenberg 13 814 719 99,98 2 963 0,02 Pierre Matuszewski 13 813 869 99,97 3 813 0,03 C. Emmett Pearson 13 814 479 99,98 3 203 0,02

Vision New Look est un chef de file dans le secteur des soins visuels au Canada, exploitant un réseau de 393 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris, et Edward Beiner (aux États-Unis), ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.



Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web au www.newlookvision.ca. Veuillez adresser vos demandes d’information à Mme Lise Melanson au 514‑877‑4119.