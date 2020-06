RESTON, Virginia, June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), una asociación mundial de escuelas de negocios de posgrado en administración líderes, anunció hoy un nuevo presidente del directorio y la adición de cuatro nuevos miembros a su directorio. Los términos comenzarán el 1 de julio de 2020.

Martin Boehm, decano y profesor de marketing de IE Business School, ejerce como miembro del directorio GMAC desde 2017 y representará a GMAC como su nuevo presidente del directorio por dos años consecutivos, sustituyendo a William Boulding, que concluye su período de dos años el 30 de junio. El profesor Boehm ha desempeñado varias funciones dentro de IE Business School, incluyendo decano de programas y decano asociado de maestría en programas de administración. Enseña en los programas de Maestría en Administración, MBA, Executive MBA y PhD de la escuela. La investigación del profesor Boehm ofrece implicaciones administrativas sobre cómo desarrollar relaciones lucrativas y duraderas con los clientes. Su principal preocupación es cuantificar el impacto de varias actividades de administración de clientes en el valor para toda la vida del cliente.

“Estoy emocionado de aprovechar mi experiencia con GMAC en este nuevo rol como presidente del directorio", dijo Boehm. “La propuesta de valor de la escuela de negocios es fuerte, y eso no cambia en un entorno de COVID-19. En realidad, es esencial, ahora más que nunca, que ayudemos a los estudiantes de hoy a prepararse para los desafíos imprevistos del mañana, a través de un aprendizaje flexible y adaptativo dentro y fuera del salón de clase. El sector tiene una historia impactante que contar a través de una serie de indicadores diferentes y estoy muy contento de ayudar a liderar ese debate”.

Los nuevos miembros del directorio incluyen: Ranjan Banerjee, decano, profesor de marketing, S.P. Jain Institute of Management and Research; Soojin Kwon, directora administrativa, admisiones y programa de MBA a tiempo completo, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan; Enase Okonedo, decana, Lagos Business School, Pan-Atlantic University; y Jay Nibbe, vicepresidente global de EY - Mercados como director independiente.

“Estamos muy contentos de participar y colaborar con algunas de las mentes más brillantes en educación posgrado en administración de regiones de todo el mundo”, dijo Sangeet Chowfla, presidente y director ejecutivo de GMAC. “Optimizar la diversidad y la perspectiva global de nuestro directorio permite que GMAC ofrezca soluciones e ideas al mercado que ayuden a abordar los desafíos y oportunidades únicos asociados con nuestro sector”.

Nuevos miembros del directorio de GMAC

Dr. Ranjan Banerjee (decano director), decano, profesor de marketing, S. P. Jain Institute of Management and Research

El Dr. Ranjan Banerjee posee un título en ingeniería de IIT Bombay, una maestría en administración de empresas (MBA) de IIM Calcutta y un doctorado en marketing de Carlson School, University of Minnesota. Es un profesor, conferencista, investigador y consultor de renombre internacional. Sus clientes de consultoría incluyen Vodafone, BASF, Philips, Legrand, etc. Sus áreas de interés y experiencia incluyen canales e incentivos de marketing, pensamiento de diseño, gestión del cambio, capacidad de aprendizaje e innovación en los sistemas educativos. Recientemente comenzó un segundo período como decano y profesor de marketing en S.P. Jain Institute of Management and Research, una de las principales escuelas de negocios de la India. Durante su primer período, se implementaron varios cambios significativos en el instituto. Es coautor de un libro bestseller sobre "Made In India Manager".

Soojin Kwon (directora representante), directora administrativa de admisiones y programa de MBA a tiempo completo, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan

Soojin Kwon es directora administrativa de admisiones y programa de MBA a tiempo completo en Michigan Ross. Se unió a Ross en 2004, se convirtió en directora de admisiones de MBA en 2006 y lanzó el ejercicio del equipo como parte de su proceso de admisión. En 2016, se convirtió en directora administrativa de admisiones y programa de MBA a tiempo completo, supervisando admisiones, programas académicos y experiencia estudiantil para más de 800 estudiantes. Soojin también es profesora de comunicación empresarial y ha enseñado en los programas BBA y MBA y educación ejecutiva de Ross. Anteriormente a Ross, Soojin fue gerente de la práctica de estrategia y operaciones de Deloitte. También ejerció en el Comité de Presupuesto del Senado, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes y en el Departamento de Comercio como miembro de la administración presidencial. Soojin es una presentadora frecuente en la Conferencia Anual y Conferencia de Liderazgo de GMAC y es profesora residente e instructora en el Instituto de Admisiones para Nuevos Profesionales de GMAC. Anteriormente formó parte del directorio de la Forte Foundation. Soojin cuenta con una MBA de Ross, una Maestría en Política Pública de Kennedy School of Government de Harvard, y una licenciatura en Economía y Ciencias Políticas de Yale

Jay Nibbe (director electo por el directorio), vicepresidente global – Mercados, EY

Jay Nibbe cuenta con 35 años de experiencia prestando servicios a una amplia variedad de clientes y desempeñando innumerables funciones de liderazgo. Se unió a EY en 1985 y se convirtió en socio (partner) en 1994. En la actualidad, desempeña la posición de vicepresidente global de EY – Mercados y es miembro del Ejecutivo Global de EY. A cargo de supervisar todas las cuentas a través de todas las líneas de servicios, sectores y regiones geográficas de EY. Como parte de este rol, está a cargo del liderazgo del sector global, soluciones globales, asociaciones de alianzas, servicios gestionados, desarrollo de negocios y los programas globales de exalumnos de EY. Fue miembro del directorio de la Minnesota State University Moorhead Alumni Foundation (de 2007 a 2009) y en la actualidad es miembro del Consejo Empresarial Estados Unidos-Rusia, y del Consejo Consultivo Internacional SKOLKOVO (Moscú). Posee una licenciatura en contabilidad y finanzas de la Minnesota State University Moorhead y una maestría en tributación empresarial de la University of Minnesota.

Enase Okonedo (decana directora), decana, Lagos Business School, Pan Atlantic University

Enase Okonedo, FCA es profesora de administración y una profesional competente con más de 30 años de experiencia en los sectores de servicios financieros y educación de administración. En 2009, se convirtió en decana de Lagos Business School, a cargo de establecer la dirección estratégica para la escuela. Bajo su liderazgo, la escuela obtuvo acreditaciones internacionales de AACSB International y la Asociación de MBAs (AMBA). Durante su mandato como decana, Lagos Business School mantuvo su clasificación en el Financial Times of London, convirtiéndose en uno de los 50 mejores proveedores globales de programas de inscripción abierta y educación ejecutiva personalizada en 2020. En 2018, el MBA Ejecutivo de Lagos Business School fue clasificado como uno de los 50 mejores programas de EMBA por la revista The Economist. Ha ejercido como miembro del directorio y como presidenta de la Asociación de Escuelas de Negocios Africanas (AABS) y miembro del directorio y secretaria-tesorera de AACSB International. En la actualidad forma parte del directorio de Global Business School Network (GBSN); es miembro del Consejo Consultivo Internacional de Porto Business School, Portugal; así como miembro del Consejo Consultivo Académico de Blatnavik School of Government, University of Oxford. Es presidenta de AIFA Reading Society; Nigeria, miembro del Panel de Consultores de la Iniciativa Africana para la Gobernanza (AIG) y también forma parte de los directorios de varias otras empresas.

GMAC también reconoce a su presidente del directorio que deja el cargo, William Boulding, decano de la Fuqua School of Business de Duke University. Entre los muchos logros del Dr. Boulding como presidente del directorio de GMAC, supervisó la creación y el lanzamiento del informe técnico Early Warning Signals (Señales iniciales de alerta) de GMAC, llevando los temas asociados con la movilidad de estudiantes y talentos a la vanguardia del discurso de políticas públicas. Como parte de ese trabajo, el Dr. Boulding señaló que “los aspirantes a estudiantes que quieran cruzar las fronteras nacionales para asistir a una escuela de negocios, son un recurso económico decisivo; durante el curso de sus carreras, estos posgraduados podrán guiar a las empresas a través de mercados extranjeros complicados, pero lucrativos, proporcionar contactos en el extranjero para sus compañeros de clase, proporcionar talento de nivel superior para las empresas globales, y unir la economía global. ” Si bien el período de dos años del Dr. Boulding como presidente del directorio de GMAC finaliza el 30 de junio, continuará desempeñando la posición de director decano del directorio de GMAC hasta el 30 de junio de 2022.

Además dejan el directorio de GMAC a partir del 1 de julio, Ellen J. Glazerman, directora ejecutiva de Ernst & Young Foundation, Ernst & Young LLP; D. Eric Hirst, decano asociado sénior para asuntos académicos y King Ranch Chair de liderazgo empresarial, McCombs School of Business, The University of Texas en Austin; Xiongwen Lu, decano y profesor de Marketing, School of Management, Fudan University; y Sri Zaheer, decano y Elmer L. Andersen Chair in Global Corporate Social Responsibility, Carlson School of Management, University of Minnesota. GMAC les agradece por su servicio a nuestra organización y contribuciones a la comunidad de educación de posgrado en administración.

Acerca del GMAC

El Graduate Management Admission Council (GMAC - Consejo de Admisión de Posgrado en Administración), es una asociación global orientada a su misión formada por las escuelas de posgrado en administración de negocios líderes mundiales. Fundada en 1953, mantenemos nuestro compromiso de desarrollar soluciones para que las escuelas de negocios y los candidatos puedan descubrir, evaluar y conectarse mejor entre sí. Trabajamos en representación de las escuelas y la comunidad de educación de posgrado en administración, y guiamos a los candidatos en su camino hacia la educación superior, para asegurar que ningún talento se quede sin ser descubierto.

GMAC ofrece investigación de talla mundial, oportunidades de desarrollo profesional y evaluaciones para la industria de educación en posgrado en administración, diseñadas para avanzar el arte y la ciencia de admisiones. De propiedad y administrada por GMAC, el examen Graduate Management Admission Test® (GMAT®) es la evaluación de escuela de postgrado más utilizada, reconocida por más de 7,000 programas en todo el mundo. Otras evaluaciones de GMAC incluyen el examen NMAT de GMAC™ (NMAT™), para ingresar a programas de administración de posgrado en India, Nigeria, las Filipinas y Sudamérica, y la Evaluación Ejecutiva (EA), que apoya las necesidades de admisión de más de 160 programas en todo el mundo.

Nuestro portal insignia de recursos e información para la educación de posgrado en administración, www.mba.com, recibe 7 millones de visitas al año y presenta la herramienta de Localización de Programa (Program Finder) que concuerda con los candidatos y servicio de búsqueda GMASS™, tecnología basada en datos que ayuda a conectar a los candidatos con las escuelas de negocios. Estas plataformas forman parte de GMAC Connect, un conjunto de servicios que ayudan a las escuelas a atraer a estudiantes mediante soluciones de reclutamiento que combinan nuestra inteligencia de mercado, datos, alcance y puntos de contacto de los candidatos.

Las subsidiarias de GMAC incluyen, la empresa editorial online con sede en el Reino Unido, BusinessBecause, un destino rico en contenido que ayuda a los estudiantes a identificar las escuelas de negocios más acertadas durante las etapas críticas de consideración y selección de su trayectoria, y The MBA Tour, que apoya los esfuerzos de reclutamiento global de las escuelas de negocios mediante la organización de eventos centrados en la educación de negocios en todo el mundo.

GMAC es una organización mundial con oficinas en China, India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Para más información acerca de nuestro trabajo, visite www.gmac.com .

