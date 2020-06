バージニア州レストン発, June 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 主要な大学院ビジネススクールのグローバル協会である経営学修士課程入学審査協議会 (GMAC: The Graduate Management Admission Council ) は本日、次期理事長と理事会に新加入する4名のメンバーを発表した。任期は2020年7月1日から始まる。

IEビジネススクール (IE Business School) の学部長兼マーケティング教授であるマーティン・ベーム (Martin Boehm) は、2017年からGMACの理事会に加入しており、6月30日に2年間の任期を終えるウィリアム・ボールディング (William Boulding) の後任として、今後2年間GMACの新理事長を務めることになる。ベーム教授は、プログラムの学部長や経営プログラムの准学部長など、IEビジネススクールでいくつかの役割を果たしてきた。同氏は、経営学の修士号、MBA、エグゼクティブMBA、および博士号プログラムにわたって教えている。ベーム教授の研究は、収益性の高い長期的な顧客関係を構築する方法に関して、経営上の影響を示している。同氏の主な関心領域は、顧客生涯価値におけるさまざまな顧客管理活動の影響を定量化することである。

ベーム教授は次のように述べている。「理事長としての新しい役割でGMACと共に経験を積み重ねることを楽しみにしています。ビジネススクールの価値提案は強力であり、COVID-19の影響下においても変わることはありません。実際、教室内外での柔軟かつ適応性の高い学習を通じて、今の学生が明日の予期せぬ課題に備えるのを支援することはこれまで以上に重要です。同業界には、さまざまな指標にわたって伝えるべき影響力のあるテーマがあり、その議論を活性化できることを嬉しく思います。」

新しい理事会メンバーは次のとおりである。S. P. ジャイン・インスティテュート・オブ・マネージメント・アンド・リサーチ (S.P. Jain Institute of Management and Research) の学部長兼マーケティング教授であるランジャン・バネルジー (Ranjan Banerjee)、ミシガン大学スティーブンM.ロスビジネススクール (Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan) のフルタイムMBA入学およびプログラム担当マネージングディレクターであるスジン・クウォン (Soojin Kwon)、汎大西洋大学ラゴス・ビジネス・スクール (Lagos Business School, Pan-Atlantic University) の学部長であるエネース・オコネド (Enase Okonedo)、EYマーケット部門の独立取締役グローバルバイスチェア (EY Global Vice Chair – Markets) であるジェイ・ニビィ (Jay Nibbe)。

GMACのプレジデント兼CEOのサンギート・チョウフラ (Sangeet Chowfla) は、次のように述べている。「世界中のさまざまな地域の経営大学院教育の優秀な人材と協力できることを大変嬉しく思います。 GMACの理事会において、多様性とグローバルな視点を強化することにより、私たちは同業界に関連する固有の課題と機会に対処するのに役立つソリューションとアイデアを市場にもたらすことができます。」

GMAC理事会の新規メンバー

S. P. ジャイン・インスティテュート・オブ・マネージメント・アンド・リサーチの学部長兼マーケティング教授であるランジャン・バネルジー博士 (学部長ディレクター)

同氏は、インド工科大学ボンベイ校 (IIT Bombay) で工学の学位、インド経営大学院コルカタ校 (IIM Calcutta) でMBA、ミネソタ大学カールソンスクール (Carlson School, University of Minnesota) でマーケティングの博士号を取得している。国際的に有名な教師、講演者、研究者、コンサルタントである。同氏のコンサルティングクライアントには、ボーダフォン (Vodafone)、BASF、フィリップス (Philips)、ルグラン (Legrand) などが含まれる。関心領域と専門分野は、マーケティングチャネルとインセンティブ、デザイン思考、変更管理、ラーナビリティ、教育システムの革新などである。このほど、インド有数のビジネススクールであるS. P. ジャイン・インスティテュート・オブ・マネージメント・アンド・リサーチの学部長およびマーケティング教授として2期目を開始した。同氏は最初の任期中に、同インスティテュートで多くの重要な変更が実施された。また、ベストセラー本『Made In India Manager』の共同著者である。

ミシガン大学スティーブンM.ロスビジネススクールのフルタイムMBA入学およびプログラム担当マネージングディレクターであるスジン・クウォン (代表取締役常務)

ミシガンロスのフルタイムMBA入学およびプログラム担当マネージングディレクター。同氏は2004年にロスに加わり、2006年にMBA入学のディレクターになり、入学プロセスの一環としてチーム演習を開始した。2016年には、フルタイムのMBA入学およびプログラムのマネージングディレクターに就任し、800人以上の学生の入学、学業、学生体験を監督した。また、ビジネスコミュニケーションの講師でもあり、ロスのBBAおよびMBAプログラムと経営者教育で教鞭をとっている。ロスに加わる以前は、デロイト (Deloitte) の戦略および運用業務のマネージャーとしての経歴がある。また、上院予算委員会、下院歳出委員会での経験や、商務省で大統領研修員の経験がある。GMACの年次会議およびリーダーシップ会議で頻繁にプレゼンターを務めており、GMACのAdmissions Institute for New Professionalsのレジデンスおよびインストラクター教員を務めている。以前は、フォルテ財団 (Forte Foundation) の理事を務めていた。ロスでMBA、ハーバード・ケネディスクール (Harvard’s Kennedy School of Government) で公共政策の修士号、イェール大学 (Yale) で経済学と政治学の学士号を取得している。

EYマーケット部門グローバルバイスチェアのジェイ・ニビィ (選任取締役)。

さまざまな顧客にサービスを提供し、数多くのリーダーシップの役割を果たしてきた35年の経験がある。1985年にEYに入社し、1994年にパートナーに就任した。現在、EYマーケット部門グローバルバイスチェアおよびEYグローバルエグゼクティブのメンバーを務めている。すべてのEYサービス部門、セクター、地域におけるすべての顧客を監督している。この役割の一環として、グローバル産業、グローバルソリューション、アライアンスパートナーシップ、マネージドサービス、ビジネス開発、EYグローバル同窓会プログラムの主導を担当する。同氏はミネソタ州立大学ムーアヘッド校同窓財団 ( (Minnesota State University Moorhead) の理事会メンバー (2007年から2009年まで) を務め、現在は米露ビジネスカウンシル (US-Russia Business Council) とSKOLKOVO国際諮問委員会 (SKOLKOVO International Advisory Board、モスクワ)のメンバーである。ミネソタ州立大学ムーアヘッド校で会計学および財務学の学士号、ミネソタ大学で事業課税の修士号を取得している。

汎大西洋大学ラゴス・ビジネス・スクールの学部長であるエネース・オコネド (学部長ディレクター)

ナイジェリアの公認会計士協会の会員 (FCA: Fellow of the Institute of Chartered Accountants of Nigeria)である同氏は、経営学の教授であり、金融サービスおよび経営学教育セクターで30年以上の経験を持つ熟練した専門家である。2009年には、ラゴス・ビジネス・スクールの学部長に就任し、同校の戦略的方向性を設定する任務を担当している。同氏のリーダーシップのもと、同校はAACSBインターナショナルおよびMBA協会 (AMBA) の国際認定を取得した。学部長として、ラゴス・ビジネス・スクールは、ロンドンの『フィナンシャル・タイムズ』ランキングを維持し、2020年にオープン入学およびカスタムエグゼクティブエデュケーションプログラムのグローバルプロバイダーとしてトップ50に入る。2018年には、ラゴス・ビジネス・スクールのエグゼクティブMBAは、『エコノミスト』誌によるEMBAプログラムのトップ50にランクインした。アフリカビジネススクール協会 (AABS: Association of African Business Schools) の理事会メンバーおよび議長、ならびにAACSBインターナショナルの理事会メンバーおよび書記会計役を歴任した。現在、グローバル・ビジネス・スクール・ネットワーク (GBSN: Global Business School Network) の理事を務める。ポルトガルのポルトビジネススクール (Porto Business School) の国際諮問委員会のメンバーであり、オックスフォード大学のブラバトニック公共政策大学院 (Blatnavik School of Government, University of Oxford) の学術諮問委員会のメンバーでもある。また、AIFAリーディングソサイエティ (AIFA Reading Society、ナイジェリア) のプレジデントであり、アフリカ統治イニシアチブ (AIG: Africa Initiative for Governance)の諮問委員会のメンバーでもあり、他にも複数の企業の役員を務めている。

また、GMACは、デューク大学フュークアビジネススクール (Fuqua School of Business at Duke University) の学部長であるウィリアム・ボールディング (William Boulding) の理事長の退任も発表している。GMACの理事長としてのボールディング博士の多くの業績の中でも、同氏はGMACのEarly Warning Signalsのホワイトペーパーの作成と始動を監督し、学生および人材流動性に関連する問題を公共政策論議の最前線にもたらした。自身の取り組みの一環として、ボールディング博士は次のように述べている。「国境を越えてビジネススクールに通うことを望む学生は、重要な経済的資源です。これらの卒業生は、キャリアを通して、複雑ではあるが利益性のある外国市場の中で企業を導き、クラスメートに海外とのつながりを提供し、グローバル企業に一流の人材をもたらし、グローバル経済を結びつけます。」ボールディング博士のGMAC理事長としての2年間の任期は6月30日に終了するが、引き続き2022年6月30日までGMAC理事会の学部長ディレクターを務める。

また、7月1日付けでGMACの理事を退任するのは次のとおりである。アーンスト・アンド・ヤング (Ernst & Young LLP) のアーンスト・アンド・ヤング財団 (Ernst&Young Foundation) のエグゼクティブディレクターであるエレン・J. グレイザーマン (Ellen J. Glazerman)、テキサス大学オースティン校マコームズ・スクール・オブ・ビジネス (McCombs School of Business, The University of Texas at Austin) の学務担当上級副学部長、ビジネスリーダーシップ担当キングランチチェアであるD.エリック・ハースト (D. Eric Hirst)、復旦大学ビジネススクールの学部長兼マーケティング教授であるションウェン・ルー (Xiongwen Lu)、ミネソタ大学カールソン経営大学院 (Carlson School of Management, University of Minnesota) でグローバル企業における社会的責任を担当する学部長兼エルマー・L・アンダーセン議長であるスリ・ザヒール (Sri Zaheer)。GMACは、彼らの同組織への尽力と経営大学院教育コミュニティへの貢献に感謝している。

