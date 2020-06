RESTON, Va., June 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Graduate Management Admission Council (GMAC - Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação), uma associação global de principais faculdades de pós-graduação em business, anunciou hoje o nome do novo presidente do conselho e a adição de quatro novos membros ao seu conselho de administração. Os mandatos terão início em 1º de julho de 2020.

Martin Boehm, Reitor e Professor de Marketing da IE Business School atua no conselho do GMAC desde 2017 passando a representar o GMAC como seu novo presidente do conselho por dois anos consecutivos, substituindo William Boulding, que conclui seu mandato de dois anos em 30 de junho. O Professor Boehm ocupou vários cargos dentro da IE Business School, incluindo Reitor de Programas e Reitor Associado de Mestrado em Programas de Gestão. Ele leciona em todos os programas de Mestrado em Gestão, MBA, MBA Executivo e Doutorado da Faculdade. A pesquisa do Prof. Boehm fornece implicações gerenciais sobre como desenvolver relacionamentos lucrativos e duradouros com o cliente. Sua principal preocupação é quantificar o impacto de várias atividades de gestão de clientes no valor da vida útil do cliente.

“Estou animado em aproveitar minha experiência com o GMAC nesta minha função de presidente”, disse Boehm. “A proposta de valor da faculdade de business é forte, e isso não muda diante do COVID-19. Na realidade, é essencial, agora mais do que nunca, que ajudemos os alunos de hoje a se prepararem para os desafios imprevistos do amanhã, através de uma aprendizagem flexível e adaptativa dentro e fora da sala de aula. A indústria tem uma história impactante a contar em vários indicadores diferentes e estou muito contente em poder ajudar a liderar essa discussão”.

Os novos membros do conselho de administração incluem: Ranjan Banerjee, Reitor, Professor de Marketing, S.P. Jain Institute of Management and Research; Soojin Kwon, Diretora Administrativa, Tempo Integral MBA Admissions and Program, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan; Enase Okonedo, Reitora, Lagos Business School, Pan-Atlantic University; e Jay Nibbe, EY Global Vice Chair – Markets como diretor independente.

“Estamos empolgados em engajar e colaborar com algumas das mentes mais brilhantes na Educação de Gestão de Pós-Graduação de regiões de todo o mundo”, disse Sangeet Chowfla, presidente e CEO do GMAC. “O aprimoramento da diversidade e da perspectiva global da nossa diretoria permite que o GMAC ofereça para o mercado soluções e ideias que possam abordar os desafios e oportunidades únicos associados à nossa indústria”.

Novos Membros do Conselho do GMAC

Dr. Ranjan Banerjee (Diretor Reitor), Reitor, Professor de Marketing, S. P. Jain Institute of Management and Research

O Dr. Ranjan Banerjee é formado em engenharia pela IIT Bombay, concluiu MBA na IIM Calcutá e PhD em Marketing pela Carlson School, University of Minnesota. Ele é um professor, palestrante, pesquisador e consultor de renome internacional. Seus clientes de consultoria incluem Vodafone, BASF, Philips, Legrand, etc. Suas áreas de interesse e especialização incluem canais e incentivos de marketing, pensamento de design, gestão de mudanças, capacidade de aprendizagem, e inovação em sistemas educacionais. Recentemente ele iniciou um segundo mandato como Reitor e Professor de Marketing da S.P. Jain Institute of Management and Research, uma das principais faculdades de business da Índia. Durante o seu primeiro mandato, várias mudanças significativas foram implementadas no instituto. Ele é coautor de um livro best-seller “Made In India Manager”.

Soojin Kwon (Diretora Representante), Diretora Administrativa, Tempo Integral MBA Admissions and Program, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan

Soojin Kwon é diretora administrativa do MBA Admissions and Program em tempo integral na Michigan Ross. Ela entrou na Ross em 2004, tornou-se diretora do MBA Admissions em 2006 e lançou o exercício da equipe como parte do seu processo de admissões. Em 2016, tornou-se diretora executiva do MBA Admissions and Program em tempo integral, supervisionando admissões, estudos e experiência estudantil de mais de 800 alunos. Soojin também é palestrante de Comunicação Empresarial e lecionou nos Programas BBA e MBA, e Educação Executiva da Ross. Antes da Ross, Soojin foi gerente da prática de estratégia e operações da Deloitte. Ela também atuou no Comitê de Orçamento do Senado, no Comitê de Apropriações da Câmara e no Departamento de Comércio como membro da administração presidencial. Soojin é apresentadora frequente na Conferência Anual e Conferência de Liderança do GMAC e atuou como docente em residência e instrutora no Instituto de Admissões para Novos Profissionais do GMAC. Ela já fez parte da diretoria da Forte Foundation. Soojin concluiu MBA na Ross, fez Mestrado em Política Pública na Kennedy School of Government de Harvard, e é diplomada em Economia e Ciências Políticas pela Yale

Jay Nibbe (Diretor Eleito pelo Conselho), Vice-Presidente Global – Mercados, EY

Jay Nibbe tem 35 anos de experiência com uma ampla variedade de clientes em inúmeras funções de liderança. Ele ingressou na EY em 1985, passando a ser sócio em 1994. Atualmente, ele atua como Vice-Presidente Global da EY - Mercados e como membro do Executivo Global da EY. Ele supervisiona todas as contas em todas as linhas de serviço, setores e geografias da EY. Como parte desta função, ele é responsável por liderar a Indústria Global, Soluções Globais, Parcerias de Aliança, Serviços Gerenciados, Desenvolvimento de Negócios e os programas globais de ex-alunos da EY. Ele foi membro do conselho da Minnesota State University Moorhead Alumni Foundation (de 2007 a 2009) e atualmente é membro do Conselho Empresarial EUA-Rússia e do Conselho Consultivo Internacional SKOLKOVO (Moscou). Ele é bacharel em contabilidade e finanças pela Minnesota State University Moorhead e fez mestrado em tributação de empresas na University of Minnesota.

Enase Okonedo (Reitora Diretora), Reitora, Lagos Business School, Pan Atlantic University

Enase Okonedo, FCA, é professora de gestão e profissional com mais de 30 anos de experiência nos setores de serviços financeiros e educação em gestão. Em 2009 ela passou a ser Reitora da Lagos Business School, onde assumiu a responsabilidade de definir a direção estratégica da faculdade. Sob sua liderança, a faculdade obteve credenciamentos internacionais da AACSB International e da Association of MBAs (AMBA). Durante o seu mandato de Reitora, a Lagos Business School manteve seu ranking no Financial Times de Londres, tornando-se um dos 50 melhores provedores globais de programas de Educação Executiva Aberta e Personalizada em 2020. Em 2018, o programa Lagos business School Executive MBA foi classificado como um dos 50 melhores programas EMBA pela revista The Economist. Ela atuou como membro do conselho e presidente da Association of African Business Schools (AABS) e membro do conselho e Secretária-Tesoureira da AACSB International. Atualmente ela atua no conselho da Global Business School Network (GBSN); é membro do Conselho Consultivo Internacional da Porto Business School, Portugal; bem como membro do Conselho Consultivo Acadêmico da Blatnavik School of Government, Oxford University. Ela é Presidente da AIFA Reading Society; Nigéria, membro do Painel de Consultores, Africa Initiative for Governance (AIG) e também atua nos conselhos de administração de várias outras empresas.

O GMAC também agradece seu presidente de conselho que deixa o cargo, William Boulding, Reitor da Fuqua School of Business na Duke University. Dentre as muitas realizações do Dr. Boulding como presidente do conselho do GMAC, ele supervisionou a criação e o lançamento do white paper Early Warning Signals (Sinais Iniciais de Alerta) do GMAC, colocando questões associadas à mobilidade dos estudantes e talentos na vanguarda do discurso de políticas públicas. Como parte desse trabalho, o Dr. Boulding observou que os “aspirantes a alunos que queiram atravessar fronteiras nacionais para frequentar uma faculdade de business são na realidade um recurso econômico essencial; ao longo de suas carreiras, esses pós-graduados irão guiar as empresas através de mercados estrangeiros complicados, porém lucrativos, fornecer contatos no exterior para seus colegas de classe, fornecer talentos de primeira linha para empresas globais, e unir a economia global”. Embora o mandato de dois anos do Dr. Boulding como presidente do conselho do GMAC expire em 30 de junho, ele continuará a atuar como Diretor Reitor do conselho do GMAC até 30 de junho de 2022.

Também deixando o conselho do GMAC a partir de 1º de julho: Ellen J. Glazerman, Diretora Executiva da Ernst & Young Foundation, Ernst & Young LLP; D. Eric Hirst, Reitor Associado Sênior de Assuntos Acadêmicos e King Ranch Chair de Liderança Empresarial, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin; Xiongwen Lu, Reitor e Professor de Marketing , School of Management, Fudan University; e Sri Zaheer, Reitora e Elmer L. Andersen Chair de Responsabilidade Social Global Corporativa, Carlson School of Management, University of Minnesota. O GMAC agradece o serviço prestado à nossa organização e pelas contribuições para a comunidade de pós-graduação em educação em gestão.

Sobre o GMAC

O Graduate Management Admission Council (GMAC - Conselho de Admissão de Gestão de Pós-Graduação) é uma associação global das principais faculdades de pós-graduação em business. Fundada em 1953, ela está empenhada em criar soluções para faculdades e candidatos de business para que possam descobrir, avaliar e se conectarem uns com os outros. Trabalhamos em nome das faculdades e da comunidade de educação de gestão de pós-graduação, e para orientar os candidatos na sua viagem rumo ao ensino superior, para garantir que nenhum talento deixe de ser descoberto.

O GMAC oferece pesquisas internacionais, oportunidades de desenvolvimento profissional e avaliações para a indústria de graduação de gestão, para a promoção do avanço da arte e da ciência de admissões. De propriedade e administrado pelo GMAC, o teste Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) é a avaliação de pós-graduação de business mais amplamente utilizada por mais de 7.000 programas em todo o mundo. Outras avaliações do GMAC são o teste NMAT by GMAC™ (NMAT™), para admissão em programas de gestão de pós-graduação na Índia, e o Executive Assessment (EA), especificamente criado para mais de 160 programas executivos de todo o mundo.

O nosso principal portal para recursos e informações de educação de gestão de pós-graduação, www.mba.com, recebe 7 milhões de visitas por ano e possui uma ferramenta de correspondência de Pesquisa de Faculdades e o serviço de pesquisa GMASS™, uma tecnologia com base em dados que corresponde o candidato às faculdades de business. Estas plataformas fazem parte do GMAC Connect, um conjunto de serviços que ajudam as faculdades a atrair alunos por meio de soluções de recrutamento que combinam a nossa inteligência de mercado, dados, alcance e pontos de contacto de candidatos.

As subsidiárias do GMAC incluem a empresa de publicação online BusinessBecause, sediada no Reino Unido, um destino rico em conteúdo que ajuda os alunos a identificarem as faculdades de business certas durante as fases críticas de consideração e seleção da sua jornada, e o The MBA Tour, que apoia os esforços globais de recrutamento das faculdades de business, por meio da organização de eventos focados na educação empresarial virtual e em todo o mundo.

O GMAC é uma organização global com escritórios na China, Índia, Cingapura, Reino Unido e Estados Unidos. Para mais informações sobre o nosso trabalho, visite www.gmac.com .

