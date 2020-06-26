弗吉尼亚州雷斯顿, June 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先商学院联合组织的管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）今天宣布了董事会新主席及董事会四名新增成员名单。任期将从2020年7月1日开始。

IE商学院院长兼营销教授Martin Boehm自2017年起担任GMAC董事会成员。他将代表GMAC连续两年担任董事会新任主席，接替于6月30日两年任期届满的William Boulding。Boehm教授在IE商学院担任多项职务，包括课程部院长和管理硕士课程部副院长。他在该校讲授管理专业硕士研究生、MBA、高管MBA和博士课程。Boehm教授的研究为如何建立可盈利的持久性客户关系提供了管理层面的见解。他的主要关注点是对不同客户管理行为对客户生命周期价值的影响进行量化。

Boehm表示：“我很高兴能够在董事会主席的新职位上积累自己的经验。” “商学院的价值主张非常坚定，这一点在新冠疫情的环境中也依然不变。事实上，我们现在比以往任何时候都更有必要通过在课堂内外进行灵活的自适应学习，帮助今天的学生们准备迎接明天无法预见的挑战。这一行业在多种不同指标上都可以发挥重要影响，我很高兴能够引领这项工作。”

新的董事会成员包括：Ranjan Banerjee，SP Jain全球管理学院院长兼营销学教授；Soojin Kwon，密歇根大学全日制MBA招生及课程事务执行主任；Enase Okonedo，泛大西洋大学拉各斯商学院院长；以及Jay Nibbe，安永市场部门副主席（担任独立董事）。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla表示：“我们很高兴能与来自世界不同地方的管理专业研究生教育领域的最优秀人士进行交流和合作。“增强董事会的多样性和全球视角能够让GMAC更好地为市场带来解决方案和创意，帮助应对与我们行业相关的独特挑战和机遇。”

新任GMAC董事会成员

Ranjan Banerjee博士（院长董事），S.P.Jain管理及研究学院院长兼营销专业教授

Ranjan Banerjee博士拥有印度理工学院孟买分校工程学学位、印度管理研究生加尔各答分校MBA学位，以及明尼苏达大学卡尔森学院营销学博士学位。他是一位国际知名的教师、演说家、研究员和顾问。他的咨询服务客户包括沃达丰、巴斯夫、飞利浦、罗格朗等。他的关注点及行业专长领域包括营销渠道和激励、设计思维、变革管理、学习能力以及教育体系的创新。他最近在印度首屈一指的商学院S.P.Jain管理和研究学院开始了第二届院长兼营销专业教授任期。在他的第一个任期内，该学院实施了一系列重大改革。他是畅销书目《印度制造经理》的联合作者之一。

Soojin Kwon（代表董事），密歇根大学罗斯商学院全日制MBA招生和课程事务执行主任。

Soojin Kwon是密歇根大学罗斯商学院全日制MBA入学和课程事务执行主任。她于2004年加入罗斯商学院，2006年成为MBA招生事务主任，并启动了团队训练作为招生流程的一部分。2016年，她成为全日制MBA招生和课程事务执行主任，负责800多名学生的入学、学术事务和学生体验。Soojin还是商业传播专业讲师，曾在罗斯商学院讲授BBA和MBA及高管教育课程。加入罗斯商学院之前，Soojin在德勤任职战略和运营实践经理。她还曾供职于参议院预算委员会、众议院拨款委员会，以及在商务部担任总统管理研究员。Soojin经常担任GMAC年度会议和领导力大会主持人，还曾担任GMAC新专业人士招生学院常任教员及讲师。她以前曾任职于佛特基金会董事会。Soojin拥有罗斯商学院MBA学位、哈佛大学肯尼迪政府学院公共政策硕士学位，以及耶鲁大学经济学和政治学学士学位

Jay Nibbe（董事会选举董事），安永市场事务全球副主席

Jay Nibbe在为范围广泛的客户提供服务和担任众多领导职务方面拥有超过35年的丰富经验。他于1985年加入安永，1994年成为合伙人。目前他担任安永市场事务全球副主席，也是安永全球高管成员。他负责监管安永所有业务、领域和地区的全部客户事务。作为在这一职位上工作的一部分，他负责领导全球行业、全球解决方案、联盟合作伙伴关系、托管服务、商务开发和安永全球校友计划。他曾担任明尼苏达州立大学摩尔海德分校校友基金会董事（2007年至2009年），目前是美俄工商理事会理事以及斯科尔科沃国际咨询委员会（莫斯科）委员。他拥有明尼苏达州立大学摩尔海德分校会计和财务学士学位，以及明尼苏达大学工商税务硕士学位。

Enase Okonedo（院长董事），泛大西洋大学拉各斯商学院院长

Enase Okonedo, FCA是一位管理专业教授，也是一位在金融服务和管理教育领域拥有30多年经验的颇有造诣的专业人士。2009年，她成为拉各斯商学院院长，负责为该校确定战略方向。在她的领导下，该学院获得了AACSB International（国际商学院学会）和MBA协会（AMBA）国际认证。在她担任院长期间，拉各斯商学院在2020年保持了在《伦敦金融时报》商学院排名中的位置，跻身提供公开招生和定制高管教育计划的前50位全球机构之列。2018年，拉各斯商学院高管MBA项目入选《经济学人》杂志评选的EMBA项目50强。她曾担任非洲商学院协会（AABS）董事会成员和主席，还曾任AACSB International董事会成员及财务主管。她目前任全球商学院网络理事会（GBSN）理事；是葡萄牙波尔图商学院国际咨询委员会委员；同时也是牛津大学布拉瓦尼克政府学院学术咨询委员会成员。她是尼日利亚AIFA阅读协会主席、非洲治理计划（AIG）顾问小组成员，以及其他几家公司董事会成员。

GMAC也表彰了即将离任的董事会主席、杜克大学富卡商学院院长William Boulding。Boulding博士在担任GMAC董事会主席期间取得了多项成就，其中包括负责GMAC 早期预警信号 白皮书的创立和启动，将学生和人才流动相关议题纳入最前沿的公共政策讨论。作为这项工作的一部分，Boulding博士指出，“有志就读国外商学院的学生是一项重要的经济资源；在这些毕业生的职业生涯中，他们将指导公司应对复杂但利润丰厚的外国市场，为他们的同学提供海外联系，为全球公司提供顶级人才，并串联起全球经济。” Boulding博士担任GMAC董事会主席的两年任期将于6月30日届满，但他将继续担任GMAC董事会院长董事直至2022年6月30日。

将于7月1日从GMAC董事会离任的还有：Ellen J. Glazerman，安永会计师事务所安永基金会执行董事；D. Eric Hirst，德克萨斯大学奥斯汀分校麦库姆斯商学院学术事务高级副院长兼国王牧场商业领导力主席；陆雄文，复旦大学管理学院院长兼营销学教授；以及Sri Zaheer，明尼苏达大学卡尔森管理学院院长兼埃尔默安德森全球企业社会责任主席。GMAC感谢他们为组织提供服务以及对管理专业研究生教育所做的贡献。

关于GMAC

管理专业研究生入学考试委员会（GMAC）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。委员会成立于1953年，致力于创建解决方案以促进商学院和学生之间更好地相互发现、评价和联系。我们作为学校和管理专业教育机构的代表开展工作，同时也为寻求高等教育的学生提供指导，确保有才华的学生均得到发现。

GMAC为管理专业研究生教育行业提供世界级研究、专业发展机遇以及评估，以推进学生招收工作的技能水平。管理专业研究生入学考试（Graduate Management Admission Test™，GMAT™）由GMAC所有并管理，是使用最为广泛的研究生商学院入学评估方法，获得全球各地7000余项目承认。GMAC的其他评估方法包括GMAC™的NMAT（NMAT™）考试。这是针对印度、尼日利亚、菲律宾和南非的管理专业研究生项目的入学考试。此外还有Executive Assessment（EA），支持世界各地超过160个项目的入学评估。

我们的管理专业研究生教育资源和信息旗舰门户网站www.mba.com的年访问量超过700万人次，提供课程查找器匹配工具和GMASS™搜索服务，这项以数据驱动的技术帮助报考学生和商学院进行对口匹配。这些平台都是GMAC Connect的组成部分。GMAC Connect作为一整套服务，帮助学校通过结合我们的市场情报、数据、覆盖面和候选者接触点的招聘解决方案来吸引学生。

GMAC的下属机构包括英国的网络出版公司BusinessBecause，这是一个提供丰富内容的资源，帮助学生在其入学过程的关键考虑和选择阶段确定出适合的商学院；另一家下属机构The MBA Tour通过虚拟形式及在世界各地围绕工商教育组织专题活动来支持商学院的全球招聘工作。

GMAC是一家全球性组织，在中国、印度、新加坡、英国和美国均设有办事处。如需了解有关我们工作的更多内容，请访问 www.gmac.com 。

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