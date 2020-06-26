維珍尼亞州雷斯頓, June 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖商學院協會 - 研究生入學管理委員會 (GMAC) 今天宣佈委任新的董事會主席，並新增四名董事會成員。任期將於 2020 年 7 月 1 日生效。

IE 商學院院長兼市場學教授 Martin Boehm 自 2017 年以來一直擔任 GMAC 董事會成員，並將連續兩年擔任新任董事會主席，接替將於 6 月 30 日結束兩年任期的 William Boulding。Boehm 教授曾在 IE 商學院擔任多個職務，包括課程主任及管理碩士課程副主任。他在學校任教管理碩士、工商管理碩士、行政工商管理碩士及博士學位課程。Boehm 教授的研究對如何建立有利可圖的長期客戶關係具有管理意義。他主要關心量化各種客戶管理活動對客戶生命週期價值的影響。

Boehm 說：「我很高興能在新的主席一職基礎上積累與 GMAC 的經驗。商學院的價值主張很強，並且在 COVID-19 環境中不會改變。實際上，透過靈活的適應性學習方法，在教室內外幫助當今的學生為明天不可預見的挑戰做好準備，現在至關重要。業界有一個頗具影響力的故事，可以講述許多不同的指標，我很高興能協助領導這一討論。」

新的董事會成員包括：S.P. Jain Institute of Management 院長暨市場學教授 Ranjan Banerjee；密歇根大學斯蒂芬羅斯商學院全日制工商管理碩士招生及課程董事總經理 Soojin Kwon；泛大西洋大學拉各斯商學院院長 Enase Okonedo 及安永全球市場副主席 Jay Nibbe（獨立董事）。

研究生入學管理委員會主席暨行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「我們很高興能與來自世界各地研究生管理教育領域的智者互動及合作。增強董事會的多樣性及全球視野可使 GMAC 更有效將解決方案及想法帶入市場，從而幫助解決與我們行業相關的獨特挑戰及機遇。

GMAC 董事會新成員

Ranjan Banerjee 博士（院長董事），S.P. Jain 管理學院院長暨市場學教授

Ranjan Banerjee 博士擁有印度理工學院孟買分校 (IIT Bombay) 的工程學學位、印度加爾各答管理學院 (IIM Calcutta) 的工商管理碩士及明尼蘇達大學卡爾森學院 的市場學博士學位。他是國際知名的老師、演講者、研究員及顧問。他的諮詢客戶包括 Vodafone、BASF、Philips、Legrand 等。他的興趣及專業領域包括營銷渠道及激勵機制、設計思維、變更管理、可學習性以及教育系統的創新。最近，他開始擔任印度一流商學院之一的 S.P. Jain 管理及研究學院院長兼市場學教授。在他的第一任期中，該研究所進行了許多重大改變。他與人合著了暢銷書《Made In India Manager》。

Soojin Kwon（代表董事）密歇根大學斯蒂芬羅斯商學院全日制工商管理碩士招生及課程董事總經理

Soojin Kwon 是密歇根大學羅斯的全日制工商管理碩士招生及課程董事總經理。她於 2004 年加入羅斯，並於 2006 年成為工商管理碩士招生總監，並在招生過程中發起了團隊練習。在 2016 年，她成為全日制工商管理碩士招生及課程的董事總經理，監督招生、學術及 800 多名學生的學習體驗。Soojin 還是商業傳訊講師，曾在羅斯的工商管理學士、工商管理碩士課程及行政人員教育中任教。在加入羅斯之前，Soojin 是德勤的策略與營運部經理。她還曾在參議院預算委員會、眾議院撥款委員會及商務部擔任總統管理研究員。Soojin 經常在 GMAC 的年度會議及領導力會議上演講，並曾擔任 GMAC 的新招生專業的住院教師及講師。她曾是福爾德基金會 (Forte Foundation) 的董事會成員。Soojin 擁有羅斯的工商管理碩士學位、哈佛大學肯尼迪政府學院的公共政策碩士學位，以及耶魯大學的經濟學及政治學學士學位

Jay Nibbe（董事會當選董事），安永全球市場副主席

Jay Nibbe 擁有 35 年的經驗，為各行各業的客戶服務，並擔任眾多領導職務。他於 1985 年加入安永，並於 1994 年成為合夥人。目前，他擔任安永全球市場副主席及安永全球執行成員。他負責監督所有安永服務線、業務部門及地區的所有客戶。作為此職位的部分職責，他負責領導全球行業、全球解決方案、聯盟合作夥伴關係託管服務業務發展及安永全球校友計劃。他曾是明尼蘇達州立大學穆爾海德校友基金會的董事會成員（2007 年至 2009 年），目前是美俄商業委員會及 SKOLKOVO 國際諮詢委員會（莫斯科）的成員。他擁有明尼蘇達州立大學 Moorhead 的會計及金融學士學位，以及明尼蘇達大學的商業稅收碩士學位。

Enase Okonedo（院長董事），泛大西洋大學拉各斯商學院院長

Enase Okonedo (FCA) 是一位管理學教授，也是一位在金融服務及管理教育領域擁有 30 多年經驗的資深專家。2009 年，她成為拉各斯商學院的院長，負責制定該學院的策略方針。在她的領導下，學校獲得了 AACSB 國際組織及國際工商管理碩士協會 (AMBA) 的國際認證。作為院長，拉各斯商學院一直保持其倫敦金融時報的排名，成為 2020 年全球開放註冊及自訂行政人員教育計劃的前 50 名提供者之一。2018 年，拉各斯商學院行政人員工商管理被《經濟學人》雜誌評為 50 大 EMBA 課程之一。她曾擔任非洲商學院協會 (AABS) 的董事會成員及主席，以及 AACSB International 的董事會成員兼秘書長暨財務主管。她目前是全球商學院網絡 (GBSN) 的董事會成員；葡萄牙波爾圖商學院國際諮詢委員會的成員；以及牛津大學布拉特納維克政府學院學術顧問委員會成員。她是 AIFA 雷丁協會主席；非洲治理倡議 (AIG) 顧問委員會的成員，並且還是其他幾家公司的董事會成員。

GMAC 還表彰了即將卸任的董事會主席、杜克大學 Fuqua 商學院院長 William Boulding。在 GMAC 董事會主席 Boulding 博士的眾多成就中，他監督了 GMAC 預警訊號 白皮書的的創建及啟動，將與學生及人才流動相關的問題帶到公共政策討論的前沿。作為這項工作的一部分，Boulding 指出：「想跨越國界修讀商學院的有抱負學生是至關重要的經濟資源；在他們的職業生涯中，這些畢業生將指導公司走過複雜但有利可圖的國外市場，為同學提供海外聯繫、為全球公司提供頂級人才，並整合全球經濟。」 在 Boulding 博士擔任 GMAC 董事會主席的兩年任期將於 6 月 30 日屆滿，他將繼續擔任 GMAC 董事會的院長董事，直至 2022 年 6 月 30 日。

將於 7 月 1 日離開 GMAC 董事會的成員包括：安永律師事務所安永基金會執行董事 Ellen J. Glazerman；德州大學奧斯汀分校麥考姆斯商學院學術事務高級副院長兼國王牧場主席 D. Eric Hirst；復旦大學管理學院院長兼市場學教授 Xiongwen Lu 及明尼蘇達大學卡爾森管理學院全球企業社會責任院長暨 Elmer L. Andersen 主席 Sri Zaheer。GMAC 感謝他們對我們組織的服務以及對研究生管理教育界的貢獻。

關於 GMAC

研究生入學管理委員會 (GMAC) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，我們致力為商業學院及申請人創造解決方法，以便更好地發掘、評估及相互聯絡。我們代表學校及研究生管理教育社區開展工作，並指導申請人報讀高等教育，確保沒有人才被忽略。

GMAC 提供頂級的研究、專業發展機會以及研究生管理教育行內評估，旨在推進招生的藝術及科學。由 GMAC 擁有及管理的 Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) 考試是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則，獲全球 7,000 多個課程認可。其他 GMAC 評估包括 NMAT by GMAC™ (NMAT®) 考試，用於入讀印度、尼日利亞、菲律賓及南非的研究生管理課程的考核，以及行政人員評估 (EA)，支持世界各地 160 多個課程取錄學生的需求。

我們的研究生管理教育資源及資訊旗艦入口網站 www.mba.com，每年都有 700 萬次瀏覽，其中包括課程搜尋匹配工具及 GMASS™ 搜尋服務，這種資料驅動的技術有助連接申請人及商學院。這些平台是 GMAC Connect 的一部分，GMAC Connect 提供的一系列服務，可幫助學校透過結合我們市場情報、資料、覆蓋範圍及申請人接觸點的招生解決方案來吸引學生。

GMAC 的子公司包括總部位於英國的網上出版公司 BusinessBecause，這是一個內容豐富的網站，可幫助學生在進修旅程的關鍵考慮及選擇階段確定合適的商學院；而 MBA Tour 則通過在全球籌辦針對商業教育的虛擬活動來支持商學院的全球招生工作。

GMAC 是一家全球性組織，在中國、印度、新加坡、英國及美國都設有辦事處。如欲了解更多我們的工作，請瀏覽： www.gmac.com 。

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