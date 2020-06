ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 27 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE : FTS) a annoncé aujourd'hui que son entreprise de service public Tucson Electric Power (« TEP ») en Arizona s'était fixé pour objectif de réduire ses émissions de carbone de 80 % d'ici 2035. Les détails des objectifs relatifs à l'énergie propre sont inclus dans le Plan de ressources intégré 2020 de l'entreprise de service public (« PRI » ou le « Plan »), qui sera déposé aujourd'hui auprès de l'Arizona Corporation Commission.

Éléments clés du Plan

2 457 mégawatts (« MW ») de nouveaux systèmes d'énergie éolienne et solaire, dont 457 MW qui seront mis en service au cours de l'année à venir

1 400 MW de nouveaux systèmes de stockage d'énergie

Une proposition de réduction des activités et, au final, d'arrêt de deux unités de TEP dans la centrale au charbon de Springerville (« CCS ») en 2027 et 2032. Ce délai permettrait à TEP de réduire la main-d'œuvre de l'usine par attrition, tout en donnant le temps à l'entreprise d'aider la communauté locale à minimiser l'impact de l'arrêt des unités.

Arrêt de l'utilisation des eaux de surface pour la production d'électricité et réduction de 70 % de l'utilisation des eaux souterraines

Prise en charge continue de programmes d'efficacité énergétique afin de réduire l'utilisation et les demandes d'énergie de pointe

Ces changements permettront à TEP d'éviter d'émettre plus de 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) au cours des 15 prochaines années.

« TEP accélère sa transition vers des ressources énergétiques plus propres grâce à un plan rentable qui soutient un service fiable et abordable à partir de ressources de plus en plus durables », a déclaré David Hutchens, PDG de TEP et directeur d'exploitation de Fortis. « Nous allons réduire les émissions de carbone à un rythme qui nous place à l'avant-garde des efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. »

Élimination des ressources alimentées au charbon

Le Plan propose de réduire et, en fin de compte, d'éliminer son utilisation de ressources alimentées au charbon. Cette transition est déjà en cours, avec le retrait de plus de 600 MW de production de charbon d'ici juin 2022 par le biais de fermetures récentes et prévues dans les centrales de Navajo et San Juan. TEP reçoit également l'énergie de deux unités alimentées au charbon de la centrale de Four Corners qui devraient fermer en 2031.

Les préoccupations concernant les changements climatiques et les autres incidences sur l'environnement, les faibles prix du gaz naturel et d'autres facteurs ont donné l'occasion d'évaluer l'utilisation à long terme des unités 1 et 2 de la CCS. Bien que fiable, l'utilisation des unités au charbon sera réduite et, au final, arrêtée. L'énergie provenant des unités 1 et 2 de la CCS sera remplacée par une énergie accrue provenant des fermes éoliennes, des réseaux solaires et des systèmes de stockage d'énergie.

Expansion de l'énergie propre

Le Plan prévoit une expansion spectaculaire des ressources en énergie renouvelable, incluant certains systèmes déjà en cours de développement. TEP travaille sur la réalisation de deux grandes fermes éoliennes au Nouveau-Mexique et sur un projet solaire et de stockage local qui aura pour effet plus du doublement de ses ressources énergétiques propres à l'échelle communautaire d'ici l'année prochaine.

Le PRI appelle également à suffisamment de nouvelle capacité éolienne et solaire pour fournir plus de 40 % de l'énergie de la société en 2030, plus de 60 % d'ici 2033 et plus de 70 % d'ici 2035. Les expansions coïncident avec l'ajout prévu de systèmes de stockage d'énergie, dont le coût devrait être considérablement inférieur après 2030 par rapport à celui d'aujourd'hui.

Limitation du réchauffement climatique

L'objectif de réduction des émissions de CO2 de TEP a été développé en partenariat avec l'Institut de l'environnement de l'université de l'Arizona, avec la contribution d'un groupe diversifié de clients, de dirigeants communautaires, de représentants des administrations locales et de défenseurs de l'environnement, et est conforme à l'Accord de Paris de 2015 visant à limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius. Le Plan réduirait le CO2 de 80 % par rapport aux niveaux de 2005.

Les plans de réduction du charbon dans la CCS sont soumis à l'approbation de l'Arizona Corporation Commission d'un plan modifié pour la récupération en temps voulu de la valeur restante de l'usine. TEP n'a pas encore déterminé les changements de taux qu'elle pourrait demander ou la date d'une telle demande.

« Le Plan établi par TEP est louable car l'entreprise prend les mesures nécessaires pour fournir une énergie plus propre à ses clients », a déclaré Barry Perry, PDG de Fortis Inc. « Ces objectifs ambitieux sont significatifs et percutants en vue du mix énergétique global de Fortis. Une fois la génération au charbon de TEP arrêtée, Fortis proposera un mix énergétique sans charbon. »

Pour plus de détails sur le Plan de ressources intégré 2020 de TEP, rendez-vous sur tep.com/resource-planning .

À propos de Fortis

Fortis est un leader très diversifié dans le secteur réglementé des services d'électricité et de gaz en Amérique du Nord, avec un chiffre d'affaires de 8,8 milliards USD en 2019 et un total d'actifs de 57 milliards USD au 31 mars 2020. Les 9 000 employés de la Société sont au service des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions ordinaires de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE et se négocient sous le symbole FTS. Davantage d'informations sont disponibles sur www.fortisinc.com , www.sedar.com ou www.sec.gov .

Une version .pdf de ce communiqué de presse est disponible à l'adresse : http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/d1e82a1e-1218-42c6-ab6b-fefa8bb7dd6d

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Demandes des investisseurs :

Mme Stephanie Amaimo

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs

Fortis Inc.

248.946.3572

investorrelations@fortisinc.com

Demandes des médias :

Mme Karen McCarthy

Vice-présidente, Communications et affaires institutionnelles

Fortis Inc.

709.737.5323

media@fortisinc.com

Informations prospectives

Dans le présent communiqué de presse, Fortis inclut des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des déclarations prospectives au sens de la Loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières privées (appelées collectivement « informations prospectives »). Les informations prospectives reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui concerne la croissance future, les résultats d'exploitation, les rendements et les perspectives et occasions d'affaires. Partout où c'était possible, des mots comme anticipe, croit, budgétise, pourrait, estime, s'attend à, prévoit, a l'intention de, peut, peut-être, plans, projets, calendrier, devrait, objectif, le futur, le conditionnel ainsi que la forme négative de ces termes et d'autres termes ou expressions similaires ont été utilisés pour identifier les informations prospectives, comprenant, sans s'y limiter : l'objectif de réduction des émissions pour 2035 de TEP et les détails de son Plan de ressources intégré, y compris les nouveaux systèmes d'énergie éolienne et solaire prévus, les arrêts prévus de la génération de charbon, la réduction de l'utilisation des eaux souterraines et les avantages associés à la mise en œuvre du Plan.

Les informations prospectives impliquent des incertitudes, des hypothèses et des risques significatifs. Les conclusions contenues dans les informations prospectives reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d'importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux identifiés de temps à autre dans les informations prospectives. Ces facteurs ou hypothèses incluent, sans s'y limiter : l'absence d'impact substantiel de la pandémie de COVID-19 ; des résultats raisonnables pour les procédures réglementaires et les attentes de stabilité réglementaire ; l'exécution réussie du plan d'investissement quinquennal ; l'absence de projet d'investissement substantiel et de dépassement des coûts de financement ; et des ressources humaines suffisantes pour fournir le service et exécuter le plan d'investissement. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les résultats, les rendements ou les réalisations réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Pour de plus amples renseignements sur certains facteurs de risques, n'hésitez pas à consulter les documents du dossier d'information continue que la Société dépose ponctuellement auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Commission des valeurs mobilières américaine. Toutes les informations prospectives présentes sont fournies à la date du présent communiqué de presse. Fortis décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.