LAVAL, Québec, 27 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Capital de Risque Woden (WOD.H). (« Woden ») annonce avoir décidé de se prévaloir, pour des motifs de logistique et de retards attribuables au virus COVID-19, de la dispense prévue par la décision no 2020-PDG-00037 de l’Autorité des marchés financiers (la « décision ») et de dispenses équivalentes accordées par les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Alberta pour le report du dépôt des documents d’information continue suivants (collectivement, les «documents intermédiaires du premier trimestre»):



les états financiers intermédiaires de Woden pour la période de trois mois terminée le

30 avril 2020, requis aux termes de l’article 4.4 du Règlement 51-102; et

30 avril 2020, requis aux termes du paragraphe 2 de l'article 5.1 du Règlement 51-102.

Woden prévoit déposer les documents intermédiaires du premier trimestre le 12 août 2020 ou vers cette date.

Tant que Woden n’aura pas déposé les documents intermédiaires du premier trimestre, les membres de la direction de Woden et les autres initiés seront assujettis à une politique en matière d’interdiction d’opérations qui reflète les principes de l’article 9 de l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

Woden présente ci-dessous une mise à jour sur les événements importants touchant ses activités depuis le 31 janvier 2020, étant la date de ses derniers états financiers annuels:

Woden a déposé sa Circulaire de sollicitation de procurations datée du 29 mai 2020 visant, entre autre, l’approbation de son projet d’Opération admissible avec Geekco Technologies Inc. (« Geekco »), l’élection de ses administrateurs et la nomination de ses auditeurs externes; et

Woden a annoncé une mise à jour à l’égard de son projet d’Opération admissible avec Geekco, le tout tel que détaillé dans son communiqué diffusé le 29 mai 2020.

