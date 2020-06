NOVA YORK, June 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Aviation Week Network realizará o Aero-Engines Europe Virtual , um evento digital com oportunidades de alianças e conteúdo educacional de alta qualidade, de 16 a 17 de setembro. A decisão proativa de transformar esta conferência anual em um evento virtual foi tomada após a revisão das restrições governamentais e de negócios sobre viagens, tendo em mente a saúde e a segurança dos seus participantes. A Aero-Engines Europe retornará como um evento ao vivo em Stavanger, Noruega, de 15 a 16 de setembro de 2021.



A Aero-Engines Europe é o principal evento dedicado exclusivamente às tendências e questões relacionadas com a comunidade europeia de OPR de motores, reunindo partes interessadas de toda a cadeia de valor, incluindo OEMs, OPR, empresas aéreas, de leasing e fornecedores. O evento virtual fornecerá conteúdo digital e networking, e um fórum onde a empresa aérea, de leasing de motores, OEM e comunidades de fornecedores de MRO podem se conectar e buscar parceiros de negócios novos e existentes, e compartilhar conhecimentos e melhores práticas.

“Entendemos a importância da Aero-Engines Europe e de toda a série de Aero-Engines para a indústria e todo o trabalho envolvido no seu preparo”, disse Lydia Janow, Diretora Administrativa de Eventos da Aviation Week Network. “Não foi uma decisão fácil substituir o evento ao vivo por um evento virtual, e por isso, neste momento tão difícil, gostaríamos de agradecer à nossa comunidade por sua compreensão e apoio. Queremos continuar com o papel que temos de impulsionar nosso setor, conectar nossas comunidades e apoiar os negócios. Estamos todos juntos nisso.”

A equipe de eventos da Aviation Week está trabalhando com os detalhes que irão apoiar essa transição e irá compartilhar os acontecimentos no site e nas plataformas de mídia social nas próximas semanas.

A Informa, empresa controladora da Aviation Week Network, desenvolveu a AllSecure, um conjunto de normas e diretrizes aprimoradas que fornecem o mais alto nível de higiene e segurança em todos os eventos da Informa. Todos os próximos eventos AeroEngines e MRO serão organizados de acordo com o padrão AllSecure, proporcionando aos visitantes a garantia de que irão participar de um ambiente seguro e controlado.

SOBRE A AVIATION WEEK NETWORK

A Aviation Week Network é a maior provedora de informações e serviços multimídia para as indústrias globais de aviação, aeroespacial e de defesa, atendendo 1,7 milhão de profissionais em todo o mundo. Os profissionais da indústria contam com a Aviation Week Network para ajudá-los a entender o mercado, tomar decisões, prever tendências e se conectar com pessoas e oportunidades de negócios. Os clientes incluem os principais fabricantes e fornecedores aeroespaciais do mundo, companhias aéreas, aeroportos, operadores de aviação executiva, militares, governos e outras organizações que atendem a este mercado mundial. O portfólio da Aviation Week Network oferece jornalismo premiado, dados, inteligência e recursos analíticos, feiras e conferências de classe mundial e serviços de marketing e publicidade orientados a resultados que estão ajudando os nossos clientes a terem sucesso.

A Aviation Week Network faz parte da Informa Markets, uma divisão da Informa PLC.

SOBRE A INFORMA MARKETS

A Informa Markets cria plataformas para as indústrias e mercados especializados negociarem, inovarem e crescerem. Nosso portfólio é composto de mais de 550 eventos B2B internacionais e marcas em mercados, incluindo Saúde e Produtos Farmacêuticos, Infraestrutura, Construção e Imóveis, Moda e Vestuário, Hospitalidade, Alimentos e Bebidas e Saúde e Nutrição, entre outros. Oferecemos aos clientes e parceiros em todo o mundo oportunidades para engajar, experimentar e fazer negócios através de exposições presenciais, conteúdo digital especializado e soluções de dados acionáveis. Como principal organizador de exposições do mundo, damos vida a uma gama diversificada de mercados especializados, abrindo oportunidades e ajudando-os a prosperar 365 dias do ano. Para mais informações, visite www.informamarkets.com .