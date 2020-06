NEW YORK, June 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network organisiert vom 16. bis 17. September die Aero-Engines Europe Virtual , eine digitale Veranstaltung, die Möglichkeiten zum zielgerichteten Netzwerken bietet und hochwertige Fachinformationen bereitstellt. Die proaktive Entscheidung, die jährliche Konferenz dieses Jahr virtuell abzuhalten, wurde nach Prüfung der gesetzlichen und geschäftlichen Reisebeschränkungen und mit Hinblick auf die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer getroffen. 2021 wird die Aero-Engines Europe vom 15. bis 16. September wieder als Live-Event in Stavanger, Norwegen, stattfinden.



Die Aero-Engines Europe ist ein führendes Event, das speziell auf die Trends und Herausforderungen der europäischen Engine MRO-Branche ausgerichtet ist und Teilnehmer aus der gesamten Wertschöpfungskette von OEMs und MROs über Fluggesellschaften bis hin zu Leasingfirmen und Lieferanten zusammenbringt. Die virtuelle Veranstaltung bietet digitale Inhalte, Gelegenheit zum Netzwerken und ein Forum, in dem Vertreter von Fluggesellschaften, Triebwerk-Leasingfirmen und OEM- und MRO-Lieferanten auf neue und bestehende Geschäftspartner treffen und sich über Wissen und Best Practices austauschen können.

„Wir wissen, wie wichtig die Aero-Engines Europe und die gesamte Aero-Engines-Veranstaltungsserie für die Branche sind und wie viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt wird“, so Lydia Janow, Managing Director of Events bei Aviation Week Network. „Es war keine einfache Entscheidung, das Live-Event durch ein virtuelles Event zu ersetzen. In diesen schwierigen Zeiten möchten wir uns bei unserer Community für ihr Verständnis und ihre Unterstützung bedanken. Wir freuen uns darauf, unsere Rolle bei der Förderung und Vernetzung der Branche und der Unterstützung von Unternehmen fortzuführen. Wir halten in dieser Krise zusammen.“

Das Event-Team von Aviation Week erarbeitet aktuell Details für einen entsprechenden Übergang und wird in den kommenden Wochen über die Website und Social-Media-Plattformen Updates veröffentlichen.

Die Muttergesellschaft von Aviation Week Network, Informa, hat AllSecure entwickelt, eine Reihe erweiterter Standards und Richtlinien, die bei den Informa-Veranstaltungen für höchste Hygiene- und Sicherheitsstandards sorgen. Alle kommenden Aero-Engines- und MRO-Veranstaltungen werden gemäß dem AllSecure-Standard organisiert, sodass sich Besucher darauf verlassen können, in einer sicheren und kontrollierten Umgebung teilzunehmen.

ÜBER AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network ist der weltweit größte Anbieter von Multimedia-Informationen und Dienstleistungen für die internationale Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie. Das Netzwerk wird von 1,7 Millionen Experten auf der ganzen Welt genutzt. Branchenexperten setzen auf das Aviation Week Network, um den Markt zu verstehen, Entscheidungen zu treffen, Trends vorherzusagen, sich mit anderen zu vernetzen und Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Zu den Kunden gehören weltweit führende Hersteller und Lieferanten aus der Luft- und Raumfahrtindustrie, Fluggesellschaften, Flughäfen, Geschäftsluftfahrunternehmen, Militär, Regierungen und andere Organisationen dieses globalen Marktes. Das Portfolio des Aviation Week Networks umfasst preisgekrönten Journalismus, Daten, Informationen und Analyse, erstklassige Messen und Konferenzen sowie ergebnisorientierte Marketingservices und Werbung, die unseren Kunden zum Erfolg verhelfen.

Aviation Week Network ist Teil von Informa Markets, einem Unternehmensbereich von Informa PLC.

ÜBER INFORMA MARKETS

Informa Markets schafft Plattformen für Branchen und Fachmärkte und ermöglicht Handel, Innovation und Wachstum. Unser Portfolio umfasst mehr als 550 internationale B2B-Veranstaltungen und Marken der Segmente Gesundheitswesen und Pharmazeutika, Infrastruktur, Bauwesen und Immobilien, Mode und Bekleidung, Gastronomie, Lebensmittel und Getränke sowie Gesundheit und Ernährung. Wir bieten Kunden und Partnern weltweit die Möglichkeit sich über Ausstellungen, digitale Inhalte und umsetzbaren Datenlösungen zu vernetzen, Informationen einzuholen und Geschäfte abzuschließen. Als weltweit führender Veranstalter von Ausstellungen bieten wir verschiedensten Fachmärkten eine Plattform für lebendige Begegnungen, erschließen Möglichkeiten und helfen Unternehmen 365 Tage im Jahr dabei, erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.informamarkets.com .