NEW YORK, 28 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network organisera Aero-Engines Europe Virtual , un événement numérique offrant des opportunités de rapprochement améliorées et un contenu éducatif de haute qualité, les 16 et 17 septembre. La décision proactive de transformer cette conférence annuelle en un événement virtuel a été prise après avoir passé en revue les restrictions gouvernementales et commerciales sur les voyages et par égard pour la santé et la sécurité de ses participants. Aero-Engines Europe reviendra sous la forme d'un événement physique à Stavanger, en Norvège, les 15 et 16 septembre 2021.



Aero-Engines Europe est le plus grand événement exclusivement dédié aux tendances et aux problèmes liés à la communauté européenne de MRO des moteurs, réunissant les parties prenantes de l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris les OEM, les MRO, les compagnies aériennes, les bailleurs et les fournisseurs. Cet événement virtuel fournira du contenu numérique et des possibilités de rapprochement, ainsi qu'un forum où les communautés de compagnies aériennes, de bailleurs de moteurs et de fournisseurs OEM et MRO pourront se connecter, trouver des partenaires commerciaux nouveaux et existants et partager leurs connaissances et leurs meilleures pratiques.

« Nous savons à quel point Aero-Engines Europe et l'ensemble de la série Aero-Engines sont importants pour l'industrie et réalisons tous les efforts qui sont faits pour préparer ces événements », a déclaré Lydia Janow, directrice générale de l'événementiel pour Aviation Week Network.« Remplacer l'événement physique par un événement virtuel a été une décision difficile à prendre, c'est pourquoi, en cette période difficile, nous voudrions remercier notre communauté pour sa compréhension et son soutien. Nous sommes impatients de continuer à jouer notre rôle dans la conduite de notre industrie vers l'avenir, en connectant nos communautés et en soutenant les entreprises, nous sommes ensemble dans cette perspective. »

L'équipe événementielle d'Aviation Week travaille sur les détails qui soutiendront cette transition et partagera des mises à jour via le site Web et les réseaux sociaux dans les semaines à venir.

Informa, la société mère d'Aviation Week Network, a développé AllSecure, un ensemble de normes et de directives améliorées qui fournissent le plus haut niveau d'hygiène et de sécurité lors de tous les événements d'Informa. Tous les événements Aero-Engines et MRO à venir seront organisés conformément à la norme AllSecure, offrant aux visiteurs l'assurance qu'ils participent dans un environnement sûr et contrôlé.

À PROPOS D'AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network est le plus important prestataire de services et de renseignements multimédias pour les industries mondiales de l'aviation, de l'aérospatiale et de la défense, servant 1,7 million de professionnels dans le monde. Les professionnels du secteur comptent sur Aviation Week Network pour les aider à comprendre le marché, à prendre des décisions, à prévoir les tendances, à communiquer avec les personnes et à saisir les opportunités commerciales. Les clients comprennent les plus importants constructeurs et fournisseurs aéronautiques, compagnies aériennes, aéroports, exploitants d'aviation d'affaires, forces armées, gouvernements et autres organisations qui servent ce marché mondial. Le portefeuille d'Aviation Week Network fournit des ressources journalistiques et d'analytique, données et renseignements primés, des salons professionnels et conférences de classe mondiale ainsi que des services publicitaires et de marketing axés sur les résultats, aidant nos clients à réussir.

Aviation Week Network fait partie d'Informa Markets, une division d'Informa PLC.

À PROPOS D'INFORMA MARKETS

Informa Markets crée des plateformes pour les industries et aide les spécialistes du marché à faire des affaires, innover et croître. Notre portefeuille comprend plus de 550 marques et événements B2B internationaux dans des marchés comprenant entre autres les soins de santé et les produits pharmaceutiques, l'infrastructure, la construction et l'immobilier, la mode et l'habillement, l'hôtellerie, les aliments et boissons, la santé et la nutrition. Nous fournissons aux clients et partenaires du monde entier des occasions de s'engager, d'expérimenter et de faire des affaires dans le cadre d'expositions physiques, de contenu numérique spécialisé et de solutions de données pratiques. En tant qu'organisateur d'expositions le plus important au monde, nous donnons vie à une large variété de marchés spécialisés, créant des opportunités et les aidant à prospérer 365 jours par an. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.informamarkets.com .

Elizabeth Kelley Grace

Elizabeth@thebuzzagency.net

+1.561.702.7471