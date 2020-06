NEW YORK, June 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il 16 e 17 settembre, Aviation Week Network terrà l’evento digitale Aero-Engines Europe Virtual , che offrirà ottime opportunità di matchmaking e contenuti didattici di alta qualità. La decisione proattiva di trasformare questa conferenza annuale in un evento virtuale è stata presa dopo aver esaminato le restrizioni governative e aziendali sui viaggi e nell’interesse della salute e della sicurezza dei partecipanti. Aero-Engines Europe tornerà come evento dal vivo il 15 e 16 settembre 2021 a Stavanger, in Norvegia.



Aero-Engines Europe è il principale evento dedicato esclusivamente a tendenze e questioni legate alla comunità MRO dei motori in tutta Europa, che raduna gli stakeholder di tutta la catena del valore, tra cui OEM, MRO, compagnie aeree, locatori e fornitori. L’evento fornirà contenuti digitali e possibilità di networking, nonché un forum in cui le compagnie aeree, i locatori di motori e i fornitori OEM e MRO possono entrare in contatto e cercare partner aziendali nuovi e già esistenti per condividere conoscenze e best practice.

“Comprendiamo l’importanza che Aero-Engines Europe, e l’intera serie Aero-Engines, riveste per il settore e sappiamo quanto impegno richiede la sua preparazione”, ha dichiarato Lydia Janow, Managing Director of Events di Aviation Week Network. “Non è stata una decisione facile quella di sostituire l’evento dal vivo con un evento virtuale. Pertanto, in questo periodo difficile, desideriamo ringraziare la nostra comunità per la comprensione e il supporto. Ci auguriamo di poter continuare a essere una guida all'interno del settore, mettendo in contatto le nostre comunità e supportando le aziende. Supereremo tutto questo insieme”.

Il team degli eventi di Aviation Week sta definendo i dettagli per consentire questa transizione e condividerà gli aggiornamenti tramite il sito web e le piattaforme di social media nelle prossime settimane.

Informa, la capogruppo di Aviation Week Network, ha sviluppato AllSecure, un insieme di standard e linee guida avanzati per garantire il massimo livello di igiene e sicurezza in tutti gli eventi di Informa. Tutti i prossimi eventi Aero-Engines e MRO saranno organizzati in conformità agli standard AllSecure, garantendo ai visitatori un ambiente sicuro e controllato.

