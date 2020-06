NEW YORK, June 28, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network organiseert op 16 en 17 september Aero-Engines Europe Virtual , een digitaal evenement met interessante netwerkmogelijkheden en hoogwaardige educatieve content. Vanwege de overheids- en bedrijfsbeperkingen voor reizen en om de gezondheid en veiligheid van de aanwezigen te waarborgen, is de proactieve beslissing genomen om deze jaarlijkse conferentie om te zetten in een virtueel evenement. Aero-Engines Europe zal op 15-16 september 2021 weer als live evenement worden gehouden in Stavanger, Noorwegen.



Aero-Engines Europe is een toonaangevend evenement dat exclusief is gericht op de trends en kwesties met betrekking tot de motor-MRO-gemeenschap in Europa. Belanghebbenden uit de gehele waardeketen komen tijdens het evenement samen, waaronder OEM's, MRO's, luchtvaartmaatschappijen, verhuurders en leveranciers. Het virtuele evenement biedt digitale content en netwerkmogelijkheden, en een forum waar de community's van luchtvaartmaatschappijen, motorverhuurbedrijven, OEM's en MRO-leveranciers in contact kunnen komen met nieuwe en bestaande zakenpartners en kennis en best practices kunnen delen.

"We begrijpen hoe belangrijk Aero-Engines Europe en de hele Aero-Engines-serie zijn voor de industrie en hoeveel moeite de voorbereiding ervan kost", aldus Lydia Janow, Managing Director of Events van Aviation Week Network. "Het was geen gemakkelijke beslissing om het live-evenement te vervangen door een virtueel evenement. Daarom willen we onze community bedanken voor hun begrip en ondersteuning. We kijken ernaar uit om onze rol in de toekomst voort te zetten en onze community's en ondersteunende bedrijven met elkaar te verbinden."

Het Aviation Week-evenemententeam is momenteel bezig met de details van deze wijziging en zal de komende weken updates delen via de website en social media-platforms.

Informa, het moederbedrijf van Aviation Week Network, heeft AllSecure ontwikkeld, een reeks verbeterde normen en richtlijnen die het hoogste niveau van hygiëne en veiligheid bieden bij alle evenementen van Informa. Alle aankomende Aero-Engines- en MRO-evenementen worden georganiseerd conform de AllSecure-norm, zodat bezoekers kunnen vertrouwen op een veilige en gecontroleerde omgeving.

OVER AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network is de grootste aanbieder van multimedia-informatie en -services voor de wereldwijde luchtvaartindustrie, ruimtevaart- en defensiesector, voor 1,7 miljoen professionals wereldwijd. Industriële professionals vertrouwen op Aviation Week Network om hen te helpen de markt te begrijpen, beslissingen te nemen, trends te voorspellen en contact te leggen met mensen en zakelijke kansen. Tot de klanten behoren 's werelds toonaangevende fabrikanten en leveranciers van ruimtevaartmaatschappijen, (zakelijke) luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, militaire organisaties, overheden en andere organisaties die deze wereldwijde markt bedienen. De portfolio van Aviation Week Network biedt bekroonde journalistiek, data, intelligentie en analytische middelen, vakbeurzen en conferenties van wereldklasse en resultaatgerichte marketingdiensten en advertenties om onze klanten te helpen succesvol te zijn.

Aviation Week Network maakt deel uit van Informa Markets, een divisie van Informa PLC.

OVER INFORMA MARKETS

Informa Markets creëert platforms voor industrieën en gespecialiseerde markten om te handelen, te innoveren en te groeien. Onze portfolio bestaat onder andere uit meer dan 550 internationale B2B-evenementen en -merken in markten zoals gezondheidszorg en farmaceutica, infrastructuur, bouw en onroerend goed, mode en kleding, horeca, eten en drinken en gezondheid en voeding. Wij bieden klanten en partners over de hele wereld de mogelijkheid om contacten te leggen, ervaring op te doen en zaken te doen via persoonlijke beurzen, gespecialiseerde digitale content en oplossingen voor bruikbare gegevens. Als 's werelds toonaangevende organisator van beurzen brengen we een scala aan gespecialiseerde markten tot leven, waardoor er kansen ontstaan en klanten 365 dagen per jaar kunnen profiteren en groeien. Ga voor meer informatie naar www.informamarkets.com .