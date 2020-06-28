纽约, June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network 将于9月16日至17日举行 航空发动机欧洲虚拟展会 ，此次数字化展会将提供更好的匹配机会和高质量的教育内容。在考虑了政府和企业对旅行的限制以及与会者的健康和安全之后，组织方做出了将本次年度展会改为虚拟展会的前瞻性决定。欧洲航空发动机展会将于2021年9月15日至16日在挪威斯塔万格恢复现场展会形式。



欧洲航空发动机展会是专门针对欧洲发动机MRO领域相关趋势和议题的顶级盛会，聚集来自整个价值链的利益相关者，包括OEM、MRO、航空公司、出租商和供应商。此次虚拟展会将提供数字化内容及沟通网络，此外还提供一个论坛供航空公司、发动机出租商，OEM和MRO供应商社区与新老业务合作伙伴建立沟通，并共享知识和最佳实践。

“我们深知欧洲航空发动机展会以及整个航空发动机系列活动对本行业的重要性，以及为筹备相关活动而投入的巨大努力，”Aviation Week Network展会董事总经理Lydia Janow表示。“用虚拟展会替代现场展会不是一个轻而易举的决定，因此在当前这一困难时期，我们要感谢行业同仁的理解和支持。我们期待在推动行业发展、促进业内沟通和支持业内企业方面继续发挥自己的作用，和大家同舟共济。”

Aviation Week Network展会团队正在研究支持此次过渡的相关细节，并将在未来几周内通过网站和社交媒体平台共享最新消息。

Aviation Week Network的母公司Informa已制定出AllSecure，这是一套强化标准和指南，为所有Informa展会提供最高水准的卫生和安全性。即将举行的所有航空发动机和MRO展会都将按照AllSecure标准来组织，使与会者能够在安全有序的环境中安心参与活动。

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