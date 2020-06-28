紐約, June 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aviation Week Network 將於 9 月 16 至 17 日舉辦 航空發動機歐洲虛擬會議 (Aero-Engines Europe Virtual) ，此數碼活動將提供大量配對機會和優質教育內容。大會在回顧政府和企業針對旅遊的限制並考慮與會者的健康和安全後，主動決定將是次年度會議改為虛擬活動。航空發動機歐洲會議將於 2021 年 9 月 15 至 16 日在挪威斯塔萬格 (Stavanger) 再次實地舉辦。



航空發動機歐洲會議是特別關注與歐洲發動機 MRO 社群相關趨勢和事項的一級盛事，匯聚來自整個價值鏈的各方利益相關者，包括 OEM、MRO、航空公司、出租者和供應商。虛擬活動將設有大量數碼內容和網絡機會，並舉辦一個論壇，讓航空公司、發動機出租者、OEM 和 MRO 供應商社群可以保持聯繫、尋找全新和現有的業務合作夥伴，並鼓勵各方分享知識和最佳實踐。

Aviation Week Network 活動董事總經理 Lydia Janow 表示：「我們明白航空發動機歐洲會議以及整個航空發動機系列對行業的重要性，以及各方努力完成預備工作的辛勞。採用虛擬活動代替實地活動並不是輕率的決定，因此，我們特別想在這個困難的時刻感謝社群的理解和支持。我們期待可繼續發揮作用，致力推動行業發展、聯繫社群和支持大小企業。」

Aviation Week 活動團隊正在研究支持過渡工作的詳情，並將在未來幾週內透過網站和社交媒體平台分享更新消息。

Aviation Week Network 的母公司 Informa 已制訂稱為 AllSecure 的一系列強化標準和指南，以確保在所有 Informa 活動中提供最高水平的衛生和安全性。所有即將舉行的航空發動機和 MRO 活動都將按照 AllSecure 標準統籌，讓參加者可放心瞭解他們參加的活動在安全和受控的環境下進行。

關於 AVIATION WEEK NETWORK

Aviation Week Network 是全球航空、航天和國防工業的最大多媒體訊息和服務提供商，為全球 170 萬名專業人員提供服務。行業專業人士依賴 Aviation Week Network 幫助他們了解市場、制定決策、預測趨勢以及與人員和商機聯繫。客戶包括世界領先的航天製造商和供應商、航空公司、機場、公務航空營運商、軍隊、政府，以及為這個全球市場服務的其他機構。Aviation Week Network 的產品組合提供屢獲殊榮的新聞、數據、情報和分析資源，世界一流的行業展覽和會議，而以結果為本的營銷服務和廣告一直協助我們的客戶取得成功。

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