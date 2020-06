Selskabsmeddelelse nr. 34

Vejle, den 29. juni 2020



Forlængelse af LOI med stor armaturproducent, med internationalt salg



Betydningen for investorerne i Waturu Holding A/S

Som oplyst i Waturu´s virksomhedsbeskrivelse, samt i selskabsmeddelelse nr. 22, er der indgået et LOI (letter of intent, samarbejdsaftale) med en stor nordisk armatur producent. Aftalens udløb er pga. produktions forsinkelser blevet forlænget frem til den 5.01.2021, hvor der forventes indgået en definitiv aftale om distribution af et eller flere af Waturu´s OEM produkter.



Aftalens indhold

Aftalen er indgået med en stor nordisk armaturproducent, som distribuerer armaturer og badesystemer internationalt. Derudover beskæftiger aftalepartneren sig med løsninger til minimering af bakterier i brugsvand samt med vand- og energibesparende produkter og informationsløsninger til opsamling af forbrugsdata. Armaturproducenten ønsker at udnytte Waturu teknologien, til at lancere nye produkter via deres internationale salgsnetværk.



Aftalepartneren er blandt andet tilbudt eksklusivitet på følgende produkter:



1) Et produkt, som kan koge vand decentralt ved et armatur og uden brug af tank eller eksisterende varmelegeme-teknologi.

2) Et produkt, som centralt eller decentralt ved et armatur, kan minimere bakterier i brugsvand, såsom Legionella.







Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i akvakultur teknologiselskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market

Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

www.watgenmedical.com

www.aquaturu.com



Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter



Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/