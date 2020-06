Synapse Développement , société toulousaine d’édition de logiciels, annonce la sortie de Cordial Néo, nouvelle version de son célèbre correcteur. Plus performant, plus ergonomique et boosté à l’intelligence artificielle, Cordial Néo marque à nouveau son empreinte dans le monde des correcteurs orthographiques et grammaticaux.

Cordial Néo : performance et ergonomie, les maîtres-mots de cette nouvelle version

Qualité optimale grâce à l’intelligence artificielle : Fort de l’expertise en intelligence artificielle de son éditeur, Synapse Développement, le moteur de correction Cordial intègre le fruit de 25 ans de recherche en traitement automatique du langage. La technologie de correction de Cordial Néo (étude complète de la phrase – détection des sujets, verbes, compléments) permet une véritable analyse sémantique et assure une correction optimale de vos textes avec un taux de correction record de 90% pour la grammaire et de plus de 99,5% pour l’orthographe.

Fort de l’expertise en intelligence artificielle de son éditeur, Synapse Développement, le moteur de correction Cordial intègre le fruit de 25 ans de recherche en traitement automatique du langage. La technologie de correction de Cordial Néo (étude complète de la phrase – détection des sujets, verbes, compléments) permet une véritable analyse sémantique et assure une correction optimale de vos textes avec un taux de correction record de 90% pour la grammaire et de plus de 99,5% pour l’orthographe. Ergonomie et intuitivité : La solution offre une expérience toujours plus agréable. L’interface de Cordial a été complètement repensée. Nourrie des retours utilisateurs depuis 25 ans, cette nouvelle version de Cordial est aujourd’hui plus simple, plus intuitive et encore plus performante !

La solution offre une expérience toujours plus agréable. L’interface de Cordial a été complètement repensée. Nourrie des retours utilisateurs depuis 25 ans, cette nouvelle version de Cordial est aujourd’hui plus simple, plus intuitive et encore plus performante ! Richesse et exhaustivité : Cordial possède les ressources dictionnairiques les plus complètes de la langue française, avec plus de 190 000 définitions et 4,6 millions de liens synonymiques. Cordial intègre par ailleurs 15 dictionnaires : définitions, antonymes, abréviations, synonymes, codes postaux, signes, rimes, etc.

Cordial possède les ressources dictionnairiques les plus complètes de la langue française, avec plus de 190 000 définitions et 4,6 millions de liens synonymiques. Cordial intègre par ailleurs 15 dictionnaires : définitions, antonymes, abréviations, synonymes, codes postaux, signes, rimes, etc. Intégration transparente : Cordial s’intègre dans les logiciels en toute transparence, sans effort à faire pour apprendre à s’en servir. Il remplace la correction de Word, OpenOffice, LibreOffice de manière native. Rouge pour l’orthographe, bleu pour la grammaire, la syntaxe et la typographie : en des soulignements explicites, Cordial indique les erreurs.

Cordial s’intègre dans les logiciels en toute transparence, sans effort à faire pour apprendre à s’en servir. Il remplace la correction de Word, OpenOffice, LibreOffice de manière native. Rouge pour l’orthographe, bleu pour la grammaire, la syntaxe et la typographie : en des soulignements explicites, Cordial indique les erreurs. Adapté aux particuliers comme aux professionnels : Simple d’utilisation, Cordial Néo est également adapté au monde professionnel grâce à son mode collaboratif embarqué.

Correction personnalisée : Synapse Développement aspire à donner du sens à tous les textes pour créer de la valeur au quotidien. Avec Cordial Néo, il est possible de paramétrer son correcteur et sélectionner ses fonctionnalités préférées, pour une expérience personnalisée.

Cordial Néo existe également en version SaaS. Elle permet aux entreprises de bénéficier de la richesse et de la performance du correcteur Cordial directement dans leurs applications métiers. Synapse Développement allie la puissance de l’innovation à l’expertise linguistique pour créer de la valeur sur les contenus textuels et réinventer l’expérience utilisateur.



Soucieux de toujours mieux satisfaire ses clients, Synapse Développement propose une assistance personnalisée et gratuite pendant un an pour tout achat d’un correcteur.

Prix

119 euros TTC - Déjà disponible

Plus d’informations et ressources téléchargeables (images et vidéos)