OTTAWA, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Chambre de commerce du Canada et Salesforce (NYSE:CRM) ont annoncé aujourd’hui que 62 petites entreprises ont reçu une subvention de 10 000 $ du Fonds d’aide aux petites entreprises du Réseau de résilience des entreprises canadiennes .



« L'examen des candidatures a été à la fois déchirant et inspirant. Nous avons vu à quel point les petites entreprises du Canada ont été gravement touchées par la pandémie, mais nous avons également vu à quel point ces entrepreneurs sont déterminés à préserver les emplois de leurs employés et à servir leurs clients et leurs communautés. Aujourd’hui est un point de cheminement heureux, pas un point final, et nous continuerons à trouver de nouvelles façons d’aider les entreprises canadiennes à rouvrir et à se redresser. Nous serons avec vous à chaque étape du processus, » a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

Plus de 1100 petites entreprises à travers le Canada ont fait une demande pour les 62 subventions disponibles. Les lauréats sont ceux qui ont le mieux démontré leurs difficultés financières, la façon dont l’entreprise utilisera la subvention pour changer ou innover, la façon dont le changement ou l’innovation soutiendra la reprise de l’entreprise et lui permettra de prospérer, et la façon dont la subvention soutiendra le rôle que chaque entreprise joue dans sa communauté.

Le fonds a été géré par la Chambre de commerce du Canada et rendu possible grâce à la générosité de Salesforce. Le financement a été conçu pour aider les petites entreprises de toutes les régions du pays à se maintenir à flot et à soutenir leurs efforts de relance, en payant les salaires, en réaménageant leurs lieux de travail et en acquérant la technologie nécessaire pour adapter leur modèle d’entreprise.

« Il a été incroyable de voir la résilience dont ont fait preuve les propriétaires de petites entreprises canadiennes au cours des derniers mois. Nous savons que cela n’a pas été facile, » affirme Margaret Stuart, directrice nationale de Salesforce pour le Canada. « Les candidats ont démontré ce que nous savions déjà, chez Salesforce, que le Canada est riche en innovation et en talent entrepreneurial. Nous espérons que ces subventions apporteront un soutien essentiel aux propriétaires de petites entreprises à leur retour au travail. »

La liste complète des lauréats peut être consultée ici .

À propos du Réseau de résilience des entreprises canadiennes

Soutenu par le gouvernement du Canada et mené par la Chambre de commerce du Canada, le Réseau de résilience des entreprises canadiennes est une campagne coordonnée, dirigée par les entreprises et ouverte à tous, qui vise à aider les entreprises à sortir de la crise et à stimuler la reprise économique du Canada.



À propos de Salesforce

Salesforce est le leader mondial de la gestion des relations-clients (GRC), qui rapproche les entreprises de leurs clients à l’ère du numérique. Salesforce est le leader mondial de la gestion de la relation client (GRC), qui rapproche les entreprises de leurs clients à l’ère du numérique.

Fondée en 1999, Salesforce permet aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de tirer parti de technologies puissantes - nuage, mobile, social, Internet des objets, intelligence artificielle, voix et chaînes de blocs - pour créer une image à 360 degrés de leurs clients. Pour plus d’informations sur Salesforce (NYSE : CRM), visitez le site : www.salesforce.com .

Veuillez consulter le site www.salesforce.com/careforsmallbusiness pour en savoir plus et consulter l’ensemble de nos ressources qui aident les petites entreprises à s’orienter dans la pandémie mondiale de COVID-19.

À propos de la Chambre de commerce du Canada — Parce que les affaires sont importantes

La Chambre de commerce du Canada contribue au développement des entreprises qui soutiennent nos familles, nos communautés et notre pays. Nous y parvenons en influençant la politique gouvernementale, en fournissant des services commerciaux essentiels et en mettant les entreprises en contact avec de l’information qu’elles peuvent utiliser, avec des possibilités de croissance et avec un réseau de chambres locales, d’entreprises, de décideurs et d’homologues de tout le pays, dans tous les secteurs de l’économie et à tous les niveaux de gouvernement, ainsi qu’au niveau international. Nous apportons un soutien inébranlable aux entreprises et au rôle vital qu’elles jouent dans l’édification et le maintien de notre grand pays.