MONTRÉAL et TORONTO , 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP »), l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde et Groupe Altus Limitée (TSX : AIF) (« Groupe Altus »), l’un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants pour le secteur de l’immobilier commercial mondial, ont annoncé aujourd’hui la clôture de l’opération annoncée précédemment visant à combiner leurs unités d’exploitation de géomatique respectives. L’entité regroupée a été lancée sous la dénomination GeoVerra Inc., formant ainsi une importante firme de géomatique avec des bureaux dans l’Ouest Canadien et en Ontario.



Avec des bureaux dans 29 villes de l’Ouest Canadien et de l’Ontario, GeoVerra est bien équipée pour servir ses clients en offrant une vaste gamme de services de géomatique. Grâce à ce regroupement, GeoVerra possède l’expertise et l’envergure nécessaires pour réaliser de grands projets complexes, tout en restant capable d’être concurrentielle au niveau local pour les projets de plus petite envergure.

GeoVerra sera dirigée par M. John Nielsen à titre de chef de la direction, qui a été vice-président, Exploitation, Infrastructure, WSP Canada, et par M. Mitch Ettinger à titre de chef de l’exploitation, qui était président de l’unité d’exploitation Géomatique de Groupe Altus.

« Après des mois de travail acharné, nous sommes très heureux de lancer officiellement GeoVerra pour offrir nos solutions et services de géomatique de premier plan dans le secteur à de nouveaux partenaires et à nos partenaires actuels au Canada », a commenté M. John Nielsen. « Nous avons réuni une équipe remarquable dans les domaines de l'arpentage, de la cartographie, de la foresterie et de la technologie géospatiale dans diverses industries. Notre mission est de fournir des services exceptionnels dont les employés sont fiers, que nos clients recommanderont à d'autres personnes et qui laissent un impact positif sur les collectivités que nous desservons. »

À PROPOS DE GEOVERRA

Fondée en 2020, GeoVerra est l’une des plus importantes firmes de géomatique dans l’Ouest Canadien et en Ontario qui offre des solutions d’arpentage, de foresterie et géospatiales à des clients dans diverses industries. Nous nous engageons à dépasser les attentes grâce à notre réputation de réactivité, d'efficacité et de solutions fondée sur le service. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.geoverra.com.

À PROPOS DE GROUPE ALTUS LIMITÉE

Groupe Altus Limitée est l’un des principaux fournisseurs de logiciels, de solutions de données et de services de conseil indépendants pour le secteur de l’immobilier commercial mondial. Nos divisions, Altus Analytics et Altus Expert Services, reflètent des décennies d’expérience, une gamme d’expertise et des capacités technologiques. Nos solutions permettent à nos clients d’analyser, de comprendre et de reconnaître la valeur de leurs investissements immobiliers. Nous sommes situés au Canada et avons environ 2 250 employés à travers le monde, avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Nos clients comptent certains des plus grands acteurs du secteur immobilier au monde.

À PROPOS DE WSP

En tant que l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP fournit des services d’ingénierie et de conception à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiments, environnement, énergie, ressources et industries. WSP offre en outre des services-conseils stratégiques. L’équipe mondiale d’experts de WSP regroupe des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des spécialistes de l’environnement et des arpenteurs-géomètres ainsi que des spécialistes de la conception et de la gestion de programmes et de projets de construction. Nos employés de talent sont bien positionnés pour réaliser des projets de grande qualité et durables, partout où nos clients ont besoin de nous. (wsp.com)

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP et Groupe Altus figurant dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comprendre des estimations, des plans, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de fait, et le fait que la clôture de l’opération est subordonnée à certains événements, y compris la finalisation de la documentation définitive. Bien que WSP et Groupe Altus estiment que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se révèleront exactes. Ces énoncés comportent des risques et des incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs de WSP et de Groupe Altus sont expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. La version complète de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque pertinents susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats réels ou projetés de WSP et d’Altus Group sont incluses dans leurs rapports de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2020, qui peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont donnés en date des présentes et WSP et Groupe Altus déclinent toute obligation de mettre à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif, notamment en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation en valeurs mobilières applicable ne les y oblige.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

Claire Masikewich

Directrice, Commercialisation et Communications

GeoVerra Inc.

Tél. : 403-862-3348

claire.masikewich@geoverra.com

Alain Michaud

Chef de la direction financière

Groupe WSP Global Inc.

Tél. : 438-843-7317

alain.michaud@wsp.com