L’acquisition d’un transporteur américain à remorques à plateau renforce davantage les opérations de transport spécialisé de lots complets de TFI aux États-Unis



Améliore la capacité de servir aux États-Unis les clients canadiens du groupe de remorques à plateau de TFI

MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de CT Transportation, LLC (« CT Transportation »). À l’origine Coastal Transport & Trading Company, CT Transportation était la filiale de remorques à plateau de Comcar Industries, Inc., qui, avec ses autres filiales, a déposé une requête en vertu du chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites le 17 mai 2020. TFI International a payé une contrepartie totale de 15 millions de dollars américains pour les actifs acquis.

Fondée en 1939 et basée à Savannah, en Géorgie, CT Transportation exploite plus de 270 tracteurs et 560 remorques avec 11 terminaux situés du Maryland à la Floride. Elle a généré des revenus approximatifs avant surcharge de carburant de 50 millions de dollars américains en 2019. Ses quelque 250 chauffeurs assurent un transport de qualité de cloisons sèches, bois d’œuvre, tuiles, panneaux de ciment et autres matériaux pour les grands manufacturiers de produits de construction et distributeurs de produits de rénovation domiciliaire dans les régions du Sud-Est et de l’Atlantique-Centre des États-Unis. CT Transportation fera partie du secteur du transport de lots complets de TFI International et opérera sous le nom commercial Coastal Transport.

« Nous accueillons Steve Reid et son équipe chez TFI International et nous réjouissons d’intégrer plusieurs actifs intéressants de CT Transportation à nos services », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « Les régions de l’Atlantique-Centre et du Sud-Est des États-Unis sont un axe régional clé pour nous, et étant donné que nous partageons un grand nombre de précieux clients communs, CT est une excellente complémentarité stratégique avec nos opérations de remorques à plateau existantes au Canada. À la suite de nos récentes acquisitions de Schilli, Aulick et Gusgo, CT est un autre ajout déterminant à nos activités en pleine expansion de transport spécialisé de lots complets et nous ne pourrions pas être plus satisfaits de cette intéressante opportunité. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;

le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.