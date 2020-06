MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 1er juillet, les Canadiens d’un océan à l’autre pourront célébrer le 153e anniversaire du pays au son des 100 plus grandes chansons canadiennes de tous les temps, un palmarès exclusif présenté par Stingray et animé par Burton Cummings, Randy Bachman et Stu Jeffries.



Cummings et Bachman se joindront à Jeffries pour une journée complète de musique canadienne regroupant les titres les plus demandés des cinq dernières décennies. Après tout, c’est il y a de cela 50 ans que The Guess Who a atteint un jalon historique lorsque « American Woman » est devenue la première pièce canadienne à se hisser au sommet des palmarès aux États-Unis. Depuis, ces deux artistes de Winnipeg nous ont donné certaines des pièces les plus marquantes du paysage musical canadien, tant ensemble avec The Guess Who qu’en solo pour Cummings ou qu’au sein de Bachman-Turner Overdrive pour Bachman. Ces deux musiciens d’exception se sont produits dans presque tous les arénas, les stades et les salles de spectacle au Canada, et ont été de fiers porte-étendards de l’unifolié à l’échelle mondiale.

Le mercredi 1er juillet, Cummings et Bachman partageront avec les auditeurs des souvenirs de leurs nombreuses tournées canadiennes et internationales, ainsi que des anecdotes exclusives sur la création de certaines des œuvres musicales les plus emblématiques du répertoire national.

Également natif de Winnipeg, Stu Jeffries est l’une des personnalités télévisuelles et radiophoniques les plus respectées au Canada. En 1986, Jeffries s’est fait connaître à la barre de Good Rockin’ Tonite sur les ondes de CBC. Cette émission diffusée tous les vendredis soirs était un incontournable du petit écran dans les années 80. Après avoir travaillé pour la chaîne CMT, Jeffries s’est joint à l’équipe de la station 97,3 à Toronto, où il anime actuellement une quotidienne matinale très populaire.

Le palmarès des 100 plus grandes chansons canadiennes de tous les temps sera diffusé par les 30 stations de radio suivantes, d’est en ouest :

97,5 K-Rock St. John’s, T.-N. 95,9 K-Rock Stephenville, T.-N. 98,7 K-Rock Gander, T.-N. 102,3 K-Rock Grand Falls-Windsor, T.-N. 103,9 K-Rock Corner Brook, T.-N. Q104 Halifax, N.-É. Z97,9 New Glasgow, N.-É. 89,3 K-Rock New Minas, N.-É. C103 Moncton, N.-É. Q88,9 Saint John, N.-É. Up 93,1 Fredericton, N.-É. Ocean 100 Charlottetown, Î.-P.-É. boom 97,3 Toronto, Ont. Rewind 103,9 Sudbury, Ont. 99.9 The Bay Thunder Bay, Ont. 91,7 Giant-FM St. Catharines/Welland/Niagara, Ont. XL103 Calgary, Alb. K97 Edmonton, Alb. 96,3 Cruz-FM Saskatoon, Sask. Zed 98,9 Red Deer, Alb. boom 94,1 Athabasca, Alb. boom 101,1 Brooks, Alb. boom 95,3 Cold Lake, Alb. boom 99,5 Drumheller, Alb. boom 104,9 Hinton, Alb. boom 103,5 Lac La Biche, Alb. boom 92,7 Slave Lake, Alb. boom 101,9 Wainwright, Alb. boom 96,7 Whitecourt, Alb. 100.5 Cruz-FM Fort McMurray, Alb. K96,3 Kelowna, C.-B. K97,5 Kamloops, C.-B.









































