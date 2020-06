MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII), un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de MCT Transportation, LLC (« MCT Transportation »). À l’origine Midwest Coast Transport, MCT Transportation était une filiale de remorques réfrigérées et fermées de Comcar Industries, Inc., qui, avec ses autres filiales, a déposé une requête en vertu du chapitre 11 devant le tribunal américain des faillites le 17 mai 2020. TFI International a payé une contrepartie totale de 9,6 millions de dollars américains pour les actifs acquis, incluant des comptes recevables, de même que 2,8 millions de dollars américains pour deux propriétés immobilières.



Basée à Sioux Falls, en Dakota du Sud, MCT Transportation fournit un transport de qualité à de grandes entreprises dans les secteurs des aliments emballés, agricole, médical et automobile, principalement dans les régions du Sud-Est et du Midwest des États-Unis, et a généré des revenus approximatifs avant surcharge de carburant de 45 millions de dollars américains en 2019. Son équipe de chauffeurs hautement qualifiés opère plus de 130 tracteurs s’ajoutant aux 90 tracteurs opérés par des propriétaires-exploitants, en plus de 340 remorques réfrigérées et 275 remorques fermées. MCT Transportation, qui fera partie du secteur du transport de lots complets de TFI International, avait quatre sites, incluant deux acquis par TFI, en Floride et en Arkansas.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de MCT chez TFI International pour aider à renforcer nos capacités dans le transport de lots complets aux États-Unis. », a déclaré Alain Bédard, président du conseil, président et chef de la direction de TFI International. « MCT amène de nombreuses capacités incluant de grandes voies régionales dans le Midwest et Sud-Est, des voies de sortie spécialisées en provenance de la Floride, et des vois dédiées dans le Midwest et l’Ouest. Point notable, MCT présente un important chevauchement avec nos clients existants nous permettant de fournir un service à travers une région élargie, de même qu’un chevauchement dans de multiples facilités que nous pouvons mettre à profit afin de générer des efficiences significatives. »

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL

TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux États‑Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour accroître leurs activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes:

la livraison de colis et de courrier;

le transport de lots brisés;



le transport de lots complets;

la logistique.

TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir plus, visitez www.tfiintl.com.