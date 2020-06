MONTRÉAL, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu deux ententes distinctes (les « Ententes ») avec Gitennes Exploration Inc. (« Gitennes ») (TSX-V: GIT) pour optionner ses propriétés Rivière-à-l'Aigle (« RAL ») et New Mosher situées au Québec.

Sous réserve de l'acceptation du dépôt des accords par la Bourse de croissance TSX («TSX-V»), Gitennes peut obtenir jusqu'à 85% des intérêts dans les propriétés RAL et New Mosher. Pour obtenir ces intérêts dans les propriétés RAL et New Mosher, Gitennes effectuera des paiements en actions et en espèces à Kintavar et engagera certaines dépenses d'exploration, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre de cette transaction, Gitennes réalisera une consolidation d'actions sur 10 actions ordinaires pré-consolidation pour une action post-consolidation. Le nombre d'actions présenté dans le tableau est post-consolidation. Kintavar restera l'exploitant jusqu'à ce que la 2e partie de l'accord d'option soit terminée, au plus tard le 30 septembre 2022.

Date d’achèvement Propriété RAL Propriété New Mosher Émission d’actions ordinaires * Dépenses d’exploration minimales Émission d’actions ordinaires * Dépenses d’exploration minimales Acceptation du TSX-V 150 000 Néant 150 000 Néant Au plus tard le 30 sept. 2021 250 000 150 000$ 150 000 150 000$ Au plus tard le 30 sept. 2022 300 000 250 000$ 150 000 250 000$ Au plus tard le 30 sept. 2022 300 000 400 000$ 150 000 300 000$ Au plus tard le 30 sept. 2022 500 000 700 000$ 400 000 300 000$ TOTAL 1 500 000 1 500 000$ 1 000 000 1 000 000$

* Les actions ordinaires de Gitennes sont des actions post-consolidation et toute action émise dans le cadre de l'exercice de l'option sera assujettie à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date d'émission.

Les propriétés RAL et New Mosher font l'objet de conventions d'option distinctes et les émissions d'actions et dépenses d'exploration ci-dessus s'excluent mutuellement. En effectuant les émissions d'actions et les dépenses d'exploration présentées ci-dessus séparément sur chaque propriété, Gitennes obtiendra une participation de 70% dans chaque propriété. Gitennes peut augmenter sa participation à 85% sur l'une ou l'autre des propriétés en produisant un calcul des ressources ou en menant un PEA d'ici le 30 septembre 2025. Gitennes versera à Kintavar un montant de 250 000$ en espèces ou en actions à son gré lors du calcul des ressources et un supplément de 750 000 $ en espèces uniquement lors de la livraison d'un PEA. Gitennes accordera à Kintavar un NSR de 1,5% sur chaque propriété sur lequel elle possède le droit de racheter à tout moment 1% pour 1 million $ CAD.

« Kintavar continue de tirer parti de son expérience d'exploration au Québec et de céder graduellement ses actifs non prioritaires tout en maintenant une exposition à l'exploration aurifère. Nous sommes très heureux de travailler avec Gitennes qui reconnait que le Québec est une juridiction favorable au développement minier et possède un fort potentiel pour l’exploration aurifère. » a commenté Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar Exploration.

À propos de Gitennes Exploration Inc.

Gitennes se consacre à l'exploration et à l'avancement de propriétés minières en mettant l'accent sur l'or à haute teneur. La société possède actuellement la propriété d'exploration aurifère à haute teneur Snowbird en Colombie-Britannique et une redevance de 1% sur le rendement net de la fonderie sur le projet d'argent Urumalqui de 18 millions d'onces au Pérou.

À propos d’Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d’une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ‘’cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires’’ dans le secteur est et des caractéristiques s’apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire. Kintavar est présent aussi dans les roches vertes aurifère de Québec en avançant le projet Anik en partenariat avec IAMGOLD.

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.