Silkeborg IF Invest A/S

Nasdaq Copenhagen



Silkeborg, den 29. juni 2020

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2020



Vedr.: Salg af Mads Emil Møller Madsen – bekræftet.



I forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 4 / 2020 af 26. juni 2020 skal det hermed oplyses, at selskabets dattervirksomhed Silkeborg IF A/S i dag har modtaget information om, at alle betingelser vedr. salg af kontraktrettigheden på Mads Emil Møller Madsen nu er opfyldt.

Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til undertegnede.

Med venlig hilsen

Silkeborg IF Invest A/S

Kent Madsen Claus Christensen

Adm. direktør Økonomidirektør





