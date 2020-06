One winning Shad team will build and fly their experiment on a future flight of Blue Origin’s New Shepard rocket.

WATERLOO, Ontario, 29 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme d’enrichissement en STIM de premier plan au Canada, Shad Canada , lance un programme de 20 jours en ligne qui se conclura par une compétition de vol spatial avec Blue Origin . En raison du confinement et des mesures attribuables à la COVID‑19, dans un effort sans précédent en vue de métamorphoser son programme phare normalement offert dans un milieu réel, Shad a conçu un programme de STIM comportant des séances en ligne, en temps réel, à l’intention de 600 élèves du secondaire.



« Le programme Shad repose sur les principes de la résilience et de l’adaptabilité face à l’adversité. Il était donc tout à fait naturel pour nous d’offrir en ligne notre programme de STIM qui habituellement se déroule dans un milieu réel, fait valoir Tim Jackson, président et chef de la direction de Shad Canada. Nous avons été très résolus dans la création de ShadOnline et nous avons commencé par cerner les impacts voulus afin d’en dégager clairement les objectifs de notre programme. Nous avons conclu un partenariat avec Luna Design and Innovation afin de concevoir sur mesure des séances en vue d’une compétition de vol spatial, la toute première du genre au Canada, de concert avec Blue Origin, chef de file visionnaire du secteur spatial. »

Les participants à ShadOnline collaboreront avec des équipes pancanadiennes et présenteront une expérience de recherche sur la microgravité qui, selon eux, aura une incidence pour le bien de l’humanité. Les projets viseront à démontrer un moyen concret et créatif d’utiliser l’espace comme plateforme de recherche et ajouteront de la valeur à la communauté scientifique. Une équipe gagnante aura la chance de construire et de faire voler sa création expérimentale à bord d’un vol futur de la fusée New Shepard de Blue Origin.

« Blue Origin se passionne pour l’avenir des gens qui vivent et travaillent dans l’espace pour le bénéfice de la Terre, a déclaré Erika Wagner, directrice commerciale de la charge utile pour Blue Origin. Grâce aux charges utiles à bord de notre fusée réutilisable New Shepard, nous espérons inspirer les étudiants et ainsi les amener à poursuivre une carrière en STIM et à entrevoir leurs propres possibilités dans l’espace. »

Le programme ShadOnline réunit également des chefs de file des quatre coins du pays qui viennent prendre part à des discours-programmes prononcés par d’éminents Canadiens et Canadiennes comme Son Excellence la très honorable Julie Payette, la Dre Donna Strickland, Jeff Cyr et Michele Romanow. Le programme de 100 heures prévoit des séances d’apprentissage synchrones et asynchrones, ce qui facilite le déroulement des activités d’un fuseau horaire à l’autre ainsi que la participation des élèves devant s’acquitter de diverses responsabilités familiales.

« En grande partie compte tenu de la COVID-19, il est manifeste que les compétences qui s’avéreront nécessaires afin d’exceller dans le milieu de travail de demain sont en train d’évoluer, fait remarquer Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse à RBC, l’un des fondateurs de Shad Canada. Nous sommes fiers de faire équipe avec Shad par le biais d’Objectif avenir RBC afin d’aider tous les jeunes Canadiens à cerner et à cultiver les compétences nécessaires à leur réussite, peu importe là où ils vivent ou les ressources auxquelles ils ont accès. »

« Nous avons adopté une position bien ancrée afin de combler les besoins de chaque étudiant en ce qui a trait à la bande passante et aux dispositifs permettant de participer pleinement à notre programme, a précisé M. Jackson. Nous avons choisi un créneau horaire en soirée pour tenir nos séances synchrones afin de veiller à ce que les élèves qui travaillent le jour ou qui ont des responsabilités familiales puissent quand même adhérer au programme et accomplir toutes les heures prévues. »

« Grâce à ce programme, les étudiants vont acquérir un certain nombre d’importantes compétences en STIAM, ce qui non seulement contribuera à stimuler l’économie de l’innovation au Canada, mais mettra également en lumière bon nombre des parcours de carrière passionnants que les participants pourraient envisager, a déclaré l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. J’espère que ce programme inspirera les jeunes Canadiens et Canadiennes et les amènera à repousser les limites de l’ambition humaine en matière d’exploration spatiale et de recherche et à viser toujours plus haut. »

ShadOnline se déroulera du 6 au 31 juillet. Le programme d’enrichissement en STIM de Shad est offert depuis 40 ans dans des établissements universitaires. Son réseau compte plus de 18 000 anciens et anciennes. C’est la première fois que Shad offrira intégralement son programme en ligne.

